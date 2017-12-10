  • الأحد ٢١ ربیع الاول ١٤٣٩
  • الأحد , ديسمبر 10, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 208775 تاريخ النشر: كانون الأول 09, 2017 الوقت: 19:20 الاقسام: عربيات  
تعاون أردني روسي في مجال مفاعلات الوحدات النووية الصغيرة

تعاون أردني روسي في مجال مفاعلات الوحدات النووية الصغيرة

وقعت هيئة الطاقة الذرية الأردنية وشركة (روس أتوم) الروسية الحكومية للطاقة مذكرة تفاهم لدراسة إمكانية استغلال مفاعلات الوحدات الصغيرة التي تنتجها الشركة الروسية ضمن البرنامج النووي الأردني السلمي.

ووقع المذكرة رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردني الدكتور خالد طوقان، وعن شركة (روس أتوم) يفغيني باكرمانوف.

وأكد طوقان- في تصريح صحفي السبت، أهمية المذكرة في إطار مساعي الأردن لاستغلال مفاعلات الوحدات الصغيرة بصفتها عنصرا رئيسا في الاستراتيجية النووية الأردنية لغايات توليد الكهرباء وتحلية مياه الشرب، بالإضافة للتطبيقات الحرارية والصناعية الأخرى وفتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون النووي بين البلدين.

من جانبه، قال باكرمانوف "إن روسيا والأردن يتعاونان في مجال التكنولوجيا النووية منذ فترة طويلة ".

وقال أن من شأن المذكرة تعزيز هذا التعاون، ومبديا استعداد (روس أتوم) لتقديم خبراتها في مجال مفاعلات الوحدات الصغيرة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: عمان-الأردن/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 8/9065 sec