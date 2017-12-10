وقعت هيئة الطاقة الذرية الأردنية وشركة (روس أتوم) الروسية الحكومية للطاقة مذكرة تفاهم لدراسة إمكانية استغلال مفاعلات الوحدات الصغيرة التي تنتجها الشركة الروسية ضمن البرنامج النووي الأردني السلمي.

ووقع المذكرة رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردني الدكتور خالد طوقان، وعن شركة (روس أتوم) يفغيني باكرمانوف.

وأكد طوقان- في تصريح صحفي السبت، أهمية المذكرة في إطار مساعي الأردن لاستغلال مفاعلات الوحدات الصغيرة بصفتها عنصرا رئيسا في الاستراتيجية النووية الأردنية لغايات توليد الكهرباء وتحلية مياه الشرب، بالإضافة للتطبيقات الحرارية والصناعية الأخرى وفتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون النووي بين البلدين.

من جانبه، قال باكرمانوف "إن روسيا والأردن يتعاونان في مجال التكنولوجيا النووية منذ فترة طويلة ".

وقال أن من شأن المذكرة تعزيز هذا التعاون، ومبديا استعداد (روس أتوم) لتقديم خبراتها في مجال مفاعلات الوحدات الصغيرة.