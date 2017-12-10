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رقم الخبر: 208774 تاريخ النشر: كانون الأول 09, 2017 الوقت: 19:16 الاقسام: عربيات  
البحرين.. آية الله قاسم يخضع لأول عملية جراحية عاجلة

البحرين.. آية الله قاسم يخضع لأول عملية جراحية عاجلة

ذكرت وكالة "رويترز" نقلًا عن ناشطين أن المرجع الوطني البحريني الكبير آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم خضع لأول عملية جراحية يوم الجمعة، بعدما تدهورت صحته بشكل خطير الأسبوع الماضي وأصرّ النظام على إهمال علاجه.

وأفاد معهد البحرين للحقوق والديموقراطية في لندن في هذا السياق أن "آية الله قاسم نُقل صباح الجمعة الى مستشفى "ابن النفيس" في المنامة لإجراء جراحة عاجلة"، وأضاف "عند وصوله، خضع لعملية جراحية فيما يتوقع إجراء المزيد من العمليات".

وذكر المعهد أن الشيخ قاسم لا يزال يعاني من آلام مستمرة ونزيف دم، إضافة الى فتق في الفخذ والسكري ومرض في القلب.

في المقابل، خرج مدير مستشفى البحرين الدولي فيصل الزيرة المعروف بتواصله المشبوه مع أطياف المعارضة البحرينية إبّان الانتفاضة الشعبية في التسعينات للتصريح مجدًدا قائلًا إن "آية الله قاسم خضع للعملية الجراحية في مستشفى "ابن النفيس" في المنامة.

 
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مصدر الخبر: المنامة/ وكالات
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