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رقم الخبر: 208773 تاريخ النشر: كانون الأول 09, 2017 الوقت: 19:11 الاقسام: عربيات  
الكويت تعلن التشكيل الحكومي الجديد اليوم.. ونجل الأمير وزيرا للدفاع

الكويت تعلن التشكيل الحكومي الجديد اليوم.. ونجل الأمير وزيرا للدفاع

تستعد الكويت لإعلان التشكيل الحكومي الجديد الاحد، حسبما نقلت الرأى العام الكويتية عن مصادر رفيعة السبت، وأضافت أن الوزراء سيؤدون القسم أمام أمير الكويت في اليوم نفسه، ومن ثمّ يعقد مجلس الوزراء الجديد اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، يعلن من خلاله الخطوط العريضة لبرنامج عمله للمرحلة المقبلة.

وأكدت المصادر أن التشكيل الحكومي الجديد يواجه تحديات كثيرة المرحلة المقبلة، وعليه أن يتلاءم مع تطلعات وطموحات أعضاء مجلس الأمة في عمل وتعاون مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لوضع الأولويات المشتركة على سكة التنفيذ.

وكشفت المصادر أن الحكومة الجديدة ستضم الشيخ ناصر صباح الأحمد نائباً أول ووزيراً للدفاع، والشيخ صباح الخالد نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية، والشيخ خالد الجراح نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للداخلية، وأنس الصالح نائباً لرئيس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، والدكتور نايف الحجرف وزيراً للمالية والدكتور حامد كميخ وزيراً للتربية وزيراً للتعليم العالي والنائب السابق عادل الخرافي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة.

 
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مصدر الخبر: الكويت/ وكالات
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