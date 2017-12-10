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رقم الخبر: 208772 تاريخ النشر: كانون الأول 09, 2017 الوقت: 19:06 الاقسام: عربيات  
مصر.. شيخ الأزهر يرفض لقاء نائب ترامب بسبب "القدس"

مصر.. شيخ الأزهر يرفض لقاء نائب ترامب بسبب "القدس"

أعلن شيخ الأزهر الشريف، أحمد الطيب، الجمعة، رفضه طلبا رسميا من نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس ، للقائه في العشرين من ديسمبر الجاري، بسبب اعتراف واشنطن، مؤخرا، بالقدس عاصمة لـ" إسرائيل".

وكانت السفارة الأمريكية بالقاهرة قد تقدمت بطلب رسمي، قبل أسبوع، لترتيب لقاء لنائب الرئيس الأميركي مع إمام الأزهر خلال زيارته للمنطقة، ووافق حينها على ذلك.

واعتبر الأزهر الشريف قرار نقل السفارة الأميركية مجحفا وظالما بشأن القدس"، وقال إن "الأزهر لا يمكن أن يجلس مع من يزيفون التاريخ ويسلبون حقوق الشعوب ويعتدون على مقدساتهم".

وأضاف شيخ الأزهر "كيف لي أن أجلس مع من منحوا ما لا يملكون لمن لا يستحقون ، ويجب على الرئيس الأميركي التراجع فورا عن هذا القرار الباطل شرعا وقانونا".

وحمل شيخ الأزهر، الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته المسؤولية الكاملة عن إشعال الكراهية في قلوب المسلمين، وكل محبي السلام في العالم، وإهدار كل القيم والمبادئ الديمقراطية.

 
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مصدر الخبر: القاهرة/وكالات
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