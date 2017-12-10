أدان مجلس النواب الليبي، إعلان رئيس الولايات المتحدة “دونالد ترامب” الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني، ونقل سفارة بلاده إلى القدس ، ضارباً بذلك جميع المواثيق والمساعي الدولية لحل القضية الفلسطينية.

وأكد المجلس في بيان حصلت" وكالة أخبار ليبيا 24 " على نسخة منه ، أكد على ضرورة المحافظة على الأماكن المقدسة، إلى جانب حرصه التام على عدم تقويض مساعي التهدئة و السلام في المنطقة والعالم، مشيراً إلى رفضه كل ما يؤجج مشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم وأن الحق التاريخي يثبت أن القدس عربية , مطالباً الأمم المتحدة و كافة دول العالم برفض هذا القرار احتراماً لمواثيق الأمم المتحدة و للقوانين و الأعراف الدولية.

من جهة اخرى أعلنت المنظمة الدولية للهجرة بدء عملية إجلاء جماعي لحوالي 4 آلاف مهاجر من ليبيا إلى النيجر بعد أن سجلوا أسماءهم في سفارة النيجر في ليبيا للعودة الطوعية إلى بلدهم.

وقال المتحدث باسم المنظمة جويل ميلمان – في مؤتمر صحفي في جنيف، الجمعة – إن عملية الإجلاء بدأت رسميا الخميس بوصول ثماني رحلات طيران مستأجرة تحمل 504 مهاجرا، بمن فيهم النساء والأطفال إلى مطار ديوري هاماني الدولي في نيامي.

هذا وتمكنت البحرية الليبية، من إنقاذ 190 مهاجرا غير شرعي، كانوا على متن قارب مطاطي، قبالة شواطئ العاصمة "طرابلس".

وقالت البحرية الليبية في بيان، إن زورقا تابعا لقوات حرس السواحل في قطاع طرابلس، تمكن من إنقاذ 190 مهاجر غير شرعي، على بعد 14 ميلا قبالة شواطئ طرابلس.

وأوضحت "البحرية الليبية"، أن المهاجرين من جنسيات إفريقية مختلفة، وتم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة فرع طرابلس "التابع لحكومة الوفاق" ليتلقوا الرعاية الطبية .