استشهد وجرح 26 مواطناً يمنيا جراء سلسلة غارات شنها طيران العدوان السعودي الأمريكي على عدد من المحافظات اليمنية السبت.

وأكد مصدر عسكري يمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد 15 مواطناً جراء غارات استهدفت منطقة شعبان في مديرية رازح ، وكذا استشهاد ثمانية مواطنين وتدمير 3 سيارات إثر غارة على منطقة بني معاذ في مديرية سحار بمحافظة صعدة .

وشن طيران العدوان في محافظة صعدة أيضاً ثلاث غارات على منطقتي طيبة الاسم والفرع بمديرية كتاف وثلاث غارات على منطقة آل صبحان بمديرية باقم ، في حين استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي منطقة الغور بمديرية غمر الحدودية .

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن 13 غارة على مناطق متفرقة من مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وأربع غارات على مديرية صروح بمحافظة مأرب .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 12 غارة على موقعي الشرفة والشبكة في نجران.

إلى ذلك استشهد حارسا أمن فيما جرح 9 فنيين من موظفي قناة اليمن الرسمية بغارتين جويتين للتحالف السعودي على تلة التلفزيون شمالي العاصمة صنعاء، حيث استهدفت غارة جوية مبنى التلفزيون فيما طاولت غارة أخرى المدخل الرئيسي للقناة.

كما استشهد مدني وجرح 5 آخرين بغارات جوّية للتحالف السعودي على منزليين سكنيين في مديريتي مَبْين ووشّحة بمحافظة حَجّة غرب اليمن.

وفي السياق نفسه، شنّت مقاتلات التحالف السعودي سلسلة غارات جوية فجرالسبت على مدينة كوكبان التأريخية شرقي محافظة المَحْويْت المحاذية للعاصمة صنعاء من الناحية الغربية.

ميدانياً، قُتل وجرح العشرات من قوات الرئيس المستقيل هادي إثر إحباط الجيش واللجان محاولة تقدّم واسعة لهم باتجاه منطقة الضبوعة في مديرية نِهْم، مصدر عسكري يمني أكد بأن الجيش واللجان تمكنوا من إحباط محاولة زحف لقوات هادي مدعومة بغارات جوية مكثفة لطائرات التحالف السعودي باتجاه منطقة الضبوعة، جاء ذلك عقب تصدي الجيش واللجان لمحاولة زحف مماثلة لقوات الرئيس المستقيل هادي باتجاه جبل "الصلط" في منطقة يام، على وقع غارات جوية مكثفة للتحالف السعودي استهدفت منطقة مَسّورة بمديرية نِهْم شمالي شرق صنعاء.

وفي محافظة تعز، استعاد الجيش واللجان الشعبية الجمعة السيطرة على موقع التلة البيضاء في منطقة كهْبوب الساحلية الواقعة بين محافظتي تعز ولحج ، وبحسب مصدر عسكري فقد شن الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية استهدفت قوات هادي المتحصنة في التلة البيضاء وانتهت بوقوع قتلى وجرحى في صفوف الأخير والاستيلاء على عدد من الأسلحة في مديرية ذُباب المشرفة على مضيق باب المندب جنوبي غرب محافظة تعز، إلى ذلك تمكن الجيش واللجان من استعادة موقعين من سيطرة قوات الرئيس المستقيل هادي إثر هجومين مباغتين في منطقتي المديهي والمُكلكِل شرقي المدينة، في حين تجدد القصف المدفعي المتبادل بين طرفي القتال بمنطقة الضباب عند المدخل الجنوبي لمدينة تعز جنوب اليمن.

وعند الحدود اليمنية السعودية، شن الجيش اليمني واللجان الشعبية عملية هجومية جديدة على مواقع قوات الرئيس المستقيل هادي في منطقة الطلعة بنجران، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم، كما قُتل وجُرح عدد من الجنود السعوديين إثر انفجار شبكة ألغام فيهم بموقع العشة، في حين قتل 4 جنود سعوديين آخرين بنيران قناصة الجيش واللجان في منطقة الشُرفة فيما شنّت طائرات التحالف السعودي سلسلة غارات جوية على مواقع الجيش اليمني واللجان الشعبية في جبل الشُرفة بنجران السعودية ذاتها. وفق مصدر عسكري يمني.

وفي قطاع جيزان، أفاد مصدر عسكري بمقتل 5 جنود سعوديين واغتنام أسلحتهم في منطقة حامضة بالتزامن مع استهداف القوة الصاروخية للجيش واللجان تحصينات الجيش السعودي في معهد القرن وقرية المدرسة بجيزان السعودية.

كذلك قتل جندي سعودي برصاص قناصة الجيش واللجان في رقابة قَشّبة في عسير السعودية.

هذا وقتل عدد كبير من قوات العدوان الجمعة، إثر تدمير واحراق آليات لهم واستهداف تجمعاتهم في محافظتي تعز ولحج.

وأفاد مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا كمينا محكما لطقم محمل بالغزاة شمال يختل بالمخاء غربي تعز.. مؤكداً تدمير الطقم وقتل كل من على متنه من الغزاة.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات لأفراد وآليات العدوان في ذباب غربي تعز ما أدى الى مصرع وجرح عدد منهم بالإضافة الى احتراق آلياتهم.

وفي محافظة لحج أفاد المصدر العسكري عن إحراق طقم عسكري لعناصر من العدوان أثناء تواجدهم في المحطة بمنطقة كرش.

من جانب آخر تصدى الجيش واللجان الشعبية الجمعة، لمحاولة زحف واسعة نفذها عناصر من العدوان على مناطق في مديرية نهم وكبدوهم خسائر فادحة.

وأضاف المصدر أن صاروخية الجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخ "زلزال2" على تجمعات للمنافقين في موقع القرن في جبهة نهم.. مؤكداً أن الصاروخ حقق هدفه بدقة عالية وكبد المنافقين خسائر فادحة.