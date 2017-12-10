أكد وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري، السبت، انه لم ير مواطنا ايرانيا يحمل السلاح بالعراق ويقوم بعمل ارهابي، وفيما اشار الى انه ليس ايرانيا أو مندوبا عن ايران، قال: انه عربي ويعتز بعربيته.

وقال الجعفري خلال مشاركته في حوار المنامة بالبحرين بعنوان (ما بعد الرقة والموصل.. تثبيت الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب في العالم): (انني لم ار إيران بعثت إرهابيين للعراق)، مبينا ان الارهابيين الذين جاءوا للعراق من جنسيات متعددة، واحتفظ بمصاديق لها لكن ما رأيت إيران إمتدت الى العراق كإرهابيين.

وتابع الجعفري عندما دخلت عصابات داعش الإرهابية للعراق، فإن ايران ابلغتنا باستعدادها للمساعدة وطلبنا مستشارين فقط وجاء كما طلبنا مستشارون من بقية دول العالم، متسائلاً: أين التدخّل الإيراني والإرهابي في الواقع العراقي؟

واكد الجعفري (لم ار بالعراق مواطنا إيرانيا يحمل السلاح ويعمل عملا إرهابيا)، موضحاً: إنني لست ايرانيا أو ممثلا في هذه الندوة عن إيران، فأنا رجل عربي وأعتز بعربيتي ليس من منطلق عنصري ومن موقع أصلي.

يذكر ان وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري اكد، في 29 ايار 2017، ان ايران لم تتدخل بالشؤون العراقية منذ 2003 ولغاية الآن، فيما اشار الى انه لا توجد أي قطعة عسكرية منها على الاراضي العراقية ولا ارهابيين.