اعلن القائد العام للحرس الثوري اللوء محمد علي جعفري، ان الهدف الرئيسي لاميركا والصهاينة يكمن في تدمير المسجد الاقصى، مؤكدا ان القدس ستكون مقبرة للكيان الصهيوني المزيف.

واشار اللواء جعفري في کلمة حول القرار الاخیر للادارة الامیرکیة بنقل سفارتها الى القدس المحتلة واعلانها عاصمة للکیان الصهیوني الغاصب، قائلا: ان هذه کلها هي مقدمة لتدمیر المسجد الاقصى، وانه یجب على المسلمین ان یدرکوا انه اذا لم یجابهوا الآن وبشکل عاجل هذه المؤامرة المشؤومة، فإنهم سیضیعون الوقت بسرعة.

واکد قائد الحرس الثوري ان امیرکا والصهاینة ارتکبوا اکبر حماقة في تاریخهم ضد القدس الشریف والتي ستکون بفضل الله، مدفن الكیان الصهیوني المزیف.

واضاف اللواء جعفري: ان قرار امیرکا هذا مقدمة لانکار کامل حق وجود دولة فلسطین، وحق الشعب الفلسطیني بالعیش في بلاده، وان هؤلاء /الامیرکان والصهاینة/ لتحقیق هذا الهدف تجاهلوا واستصغروا حتى اصدقائهم في حرکة "فتح".

واشار القائد العام للحرس الثوري الى ان القرار الامیرکي الاخیر هو نتیجة للمشاورات والتوافقات والتنسیق خلف الکوالیس مع بعض الدول العربیة لاسیما السعودیة، وانهم کانوا على معرفة به قبل عدة اشهر، مضیفا: ان النظام السعودی یحاول ان یبقی موقف المسلمین ضد الجریمة الامیرکیة الاخیرة في نطاق التصریحات والبیانات، فالسعودیة اتفقت مع امیرکا واسرائیل على عدم اتخاذ اجراء عملي بشأن المحافظة على القدس، واخراج القضیة الفلسطینیة من مجموعة مصالح ومشاعر العالم الاسلامي.

وتابع اللواء جعفری قائلا: هذه المرة ومثل قضیة کردستان وقضیة لبنان وقضیة الیمن، فان العالم الاسلامي سیفشل مخططات وحسابات الاعداء وسوف یعاقب الخونة.

واشار القائد العام للحرس الثوري الى تداعیات اخفاقات اعداء الامة الاسلامیة فی المنطقة، وقال: ان الهزائم المتلاحقة في المنطقة قد اربکت حسابات وقرارات الاعداء، وفي مثل هذه الظروف فان أهم مسؤولیة یضظلع بها العالم الاسلامي هو التوظیف الدقیق وفي الوقت المناسب لهذه الفرص.