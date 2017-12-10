اجرى وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي، مباحثات مع نظيره التركي سليمان سويلو، في طهران، السبت.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية.

وسيتم كذلك عقد اجتماع بين وفدي البلدين رفيعي المستوى برئاسة وزيري الداخلية رحماني فضلي وسويلو.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان سويلو، قد وصل الى طهران ظهر السبت، والتقى خلال زيارته لطهران التي استغرقت يوما واحدا، نظيره الايراني عبدالرضا رحماني فضلي.

وقد أعلن رئيس مركز الاعلام والشؤون الدولية بوزارة الداخلية الايرانية رمضان شجاعي كياسري، بأن وزير الداخلية الايراني بحث مع نظيره التركي بشأن مكافحة الارهاب في المنطقة وأمن الحدود المشتركة.

ومن القضايا التي يتم بحثها، الحادث الذي وقع اخيرا إثر الاعتداء الارهابي على فريق من حرس الحدود والمهندسين الايرانيين وأدى الى استشهاد احد عناصر حرس الحدود وجرح 7 آخرين من الفريق.