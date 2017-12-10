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رقم الخبر: 208764 تاريخ النشر: كانون الأول 09, 2017 الوقت: 18:16 الاقسام: محليات  
وزير الدفاع الايراني: العلاقات مع روسيا استراتيجية وتراعي مصالح البلدين
قبل ان يزور موسكو

وزير الدفاع الايراني: العلاقات مع روسيا استراتيجية وتراعي مصالح البلدين

أفاد مصدر مطلع في وزارة الدفاع الإيرانية، بأن وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، يعتزم زيارة روسيا للقاء نظيره سيرغي شويغو ويبحث التعاون العسكري بين البلدين.
وقال المصدر لوكالة (سبوتنيك): ضمن الأسابيع المقبلة سيتوجه وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي إلى روسيا للقاء نظيره هناك لبحث التعاون العسكري بين البلدين ومناقشة التطورات في المنطقة وعلى رأسها محاربة الإرهاب.
وأضاف المصدر: كما سيكون لوزير الدفاع زيارات لعدد من الدول الصديقة ويتم العمل الآن لتحديد برنامج هذه الزيارات سواء إلى روسيا أو إلى الدول الصديقة الأخرى.
وفي تصريح لمراسل وكالة تسنيم للأنباء قال العميد حاتمي: إن نظرة إيران الى روسيا هي نظرة استراتيجية وتراعي الشمولية اللازمة؛ مضيفاً: إن العلاقات بين البلدين تتعدى المجالات العسكرية وتشمل أيضا المجالات السياسية والاقتصادية.
وأكد أن العلاقات مع روسيا علاقات استراتيجية، مشيرا الى أن صفقات بيع وشراء المعدات العسكرية مع روسيا تندرج ضمن إطار تأمين مصالح البلدين.
وتابع: عندما تكون العلاقات بين البلدين علاقات استراتيجية فإن أفق التعاون بينهما يكون أفقا مشرقا ويبعث على الأمل.
وحول ما اذا كان التعاون الايراني - الروسي يثير قلق الولايات المتحدة، وهل ان البلدين سيجاريان بعضهما البعض حول القضايا الإقليمية بما فيها مسألة سوريا؟ قال العميد حاتمي: إيران وروسيا قطعتا أشواطا هامة في مجالات التعاون العسكري والدفاع، ويتم مراعاة مصالح البلدين في هذا الخصوص.
وحول وجود صفقات شراء أسلحة ومعدات عسكرية جديدة مع روسيا، قال العميد حاتمي: لدينا علاقات في مجال شراء وبيع تجهيزات مع روسيا، لكن هذا الأمر يندرج في سياق تأمين وتوفير مصالح البلدين.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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