وقعت مواجهات جديدة، السبت، بين الشبان الفلسطينيين وقوات كيان الاحتلال الصهيوني في مدينتي بيت لحم والخليل بالضفة الغربية استمرارا للتنديد بقرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب اعتبار مدينة القدس المحتلة عاصمة لهذا الكيان الغاصب.

وشهد محيط قبة راحيل على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال عقب خروج مسيرة لطلبة المدارس، تعبيراً عن رفضهم للقرار الاميركي.

وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي باتجاه المتظاهرين الذين رشقوا الجنود بالحجارة والزجاجات الفارغة.

وأوضحت المصادر أن عددًا من الطلبة أصيب بحالات اختناق، كما اعتقل الجنود أحد الطلبة.

وجنوب الضفة، وتحديدا بالخليل، اندلعت مواجهات ساخنة بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال صباح السبت.

واستهدفت قوات الاحتلال تجمعا شبابيا، بالقرب من نادي (شباب الخليل الرياضي) في منطقة باب الزاوية، ما أسفر عن إصابة الشاب معين القواسمي (19 عاما) بالرصاص المطاطي، في مقدمة رأسه، نقل على إثرها إلى المستشفى الأهلي، فيما أصيب خمسة آخرون بالاختناق جراء قنابل الغاز.

واعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ظهرالسبت، في أخر حصلية، عن اصابة 3 مواطنين بالرصاص المطاطي واختناق 10 آخرين بالمواجهات مع قوات الاحتلال في بيت لحم.

واندلعت يوم أمس مواجهات عنيفة في جميع محافظات الضفة ومدينة القدس المحتلة وقطاع غزة.

وقمعت قوات الاحتلال الصهيوني، ظهر السبت، مسيرة فلسطينية في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة، خرجت منددة بإعلان ترامب مدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال.

ووفق مصادر مقدسية فقد اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلية النائبة عن حركة فتح بالمجلس التشريعي جهاد ابو أزنيد واعتدت عليها بالضرب، واعتقلت مدير نادي الأسير الفلسطيني بالقدس المحتلة، ناصر قوس، اضافة الى شاب فلسطيني من شارع صلاح الدين، وصادرت الأعلام الفلسطينية، واعتدت على المقدسيين والصحفيين.

وقالت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تم تسجيل 12 إصابة خلال قمع قوات الاحتلال للمسيرة.

وكانت المسيرة قد انطلقت ظهر السبت من شارع صلاح الدين متوجهة إلى باب العامود، وهتف المشاركون بعبارات تندد بالقرار الأمريكي بجعل القدس عاصمة للكيان الصهيوني، فيما استخدمت قوات الاحتلال فرق الخيالة وقنابل الصوت لتفريق المشاركين.

ويسود التوتر مدينة القدس في أعقاب قمع هذه المسيرة والدفع بقوات كبيرة من جيش الاحتلال الذين اقتحموا شارع صلاح الدين فور انطلاق المسيرة، بمشاركة قيادات ونشطاء من بينهم وزير القدس ومحافظها عدنان الحسيني، ومسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر، وعدنان غيث عضو المجلس الثوري لحركة فتح.

واستخدمت قوات الاحتلال القنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين ومنعتهم من اكمال مسيرتهم، واغلقت شارع صلاح الدين بقواتها التي انتشرت على طول الشارع، وألقت القنابل الصوتية باتجاه المحلات التجارية كما اجبرت اصحابها على اغلاق الأبواب بالقوة، وصادرت الاعلام الفلسطينية وصورا للرئيس الامريكي ترامب.

كما اعتدت قوات الاحتلال على الصحفيين بالضرب ومنعتهم من التصوير ورصد الاحداث، وكذلك فعلت مع المسعفين، فيما واصل المواطنون احتجاجاتهم على الرغم من ما تستخدمه قوات الاحتلال ضدهم من قوة.

وفي مصر شهدت العاصمة القاهرة ثلاث تظاهرات ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان اللافت هو عودة ظاهرة إحراق العلم الأمريكي في مظاهرتين، رغم تنوع القوى الممثلة فيهما، وتعدد الشعارات، التي شملت إدانة لـ (كامب ديفيد).

ورفضاً لقرار الرئيس الامريكي أدى مئات المسلمين صلاة الجمعة أمام البيت الأبيض في واشنطن احتجاجاً على قرار ترامب (الجائر).

وبدعوة من منظمات أميركية مسلمة، احتشد المصلون في متنزّه (لافاييت سكوير) الصغير الواقع قبالة البيت الأبيض حيث افترشوا سجادات الصلاة.

واعتمر قسم من المتظاهرين الكوفية الفلسطينية، بينما لف آخرون أعناقهم بالعلم الفلسطيني في حين رفع بعضهم لافتات تندد بالاستيطان (الإسرائيلي) في القدس الشرقية المحتلة.