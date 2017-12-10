اكد مندوب ايران الدائم في منظمة الامم المتحدة، غلام علي خوشرو، بأن احتلال فلسطين يعد السبب الأساس في جميع إزمات المنطقة، معتبرا القرار الاميركي بالاعتراف رسميا بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني محاولة لإضفاء الشرعية على الاحتلال.

وفي كلمة له الجمعة خلال اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة في نيويورك حول موضوع (ثقافة السلام)، وجّه خوشرو الشكر والتقدير للامين العام للامم المتحدة لتقريره بشأن تنفيذ القرار المقترح من قبل ايران بعنوان (العالم ضد العنف والتطرف).

ودعا مندوب ايران الدائم بالامم المتحدة جميع الحكومات للاهتمام بنتائج وتداعيات أدائهم على الوضع الهش للسلام في العالم وأدان محاولات بعض الدول الرامية لإضفاء الشرعية على الاحتلال، معتبرا إحتلال ارض فلسطين بأنه السبب الاساس لجميع الازمات في المنطقة.

وأوضح خوشرو، ان أي محاولة لانكار حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة التي لا تتجزأ ومنها ما يتعلق بمدينة القدس خاصة المسجد الاقصى، انما تؤدي فقط للمزيد من تدهور الاوضاع.

وادان مندوب ايران الدائم في الامم المتحدة، بشدة، الإعتراف الرسمي بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني من جانب اميركا وعزمها على نقل سفارتها الى القدس، واشار الى ان القدس مدينة محتلة، معتبرا محاولة اميركا لترسيخ هذا الوضع بانها غير قانونية.

واعتبر القرار الاميركي بأنه مؤشر الى سياسات النفاق والدجل الاميركية حول السلام والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط ولامبالاة اميركا بالمبادئ الاساسية للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، في سياق دعم الكيان الصهيوني.

واكد مندوب ايران الدائم في الامم المتحدة بان المجتمع الدولي يعتبر الولايات المتحدة الاميركية والكيان الاسرائيلي مسؤولين عن جميع التداعيات الخطيرة لهذا الاجراء اللامسؤول وغير القانوني.

وصرح خوشرو، انه على مدى التاريخ لم يجتمع الاحتلال والسلام معا، وفي القضية الفلسطينية كذلك، ومادام احتلال فلسطين مستمرا فلن يكون أي سلام ممكنا.

واشار الى ان بعض الدول تفضل الحظر واستخدام القوة على الدبلوماسية والحوار، معتبرا سلوك وكلام هذه الدول يؤديان الى تصعيد التطرف وإضعاف ثقافة السلام والتسامح.

ونوه سفير ايران في الامم المتحدة الى الهزائم الاخيرة لداعش والجماعات الارهابية الأخرى في سوريا والعراق، معتبرا ذلك نقطة عطف تاريخية للسلام في المنطقة تحققت في ظل شجاعة وصمود الشعب والحكومة في سوريا والعراق.

وحذر خوشرو، قائلاً: خلافا لهذه الهزائم العسكرية مازالت ايديولوجية وشبكة انتاج داعش حية، وما لم يتم تطهير العالم من الايديولوجية التكفيرية التي تعد مصدر الهام لداعش والجماعات الارهابية المماثلة فلا يمكن تصور أي انتصار نهائي على داعش والارهاب.

من جانبه قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، إن وضع القدس يجب أن يقرر من خلال المفاوضات، منتقدا القرار الأميركي باعتبار المدينة عاصمة لإسرائيل.

وأضاف ملادينوف في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن القدس، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب: إن المدينة رمز للديانات الثلاث، الإسلام والمسيحية واليهودية.

وأعرب عن (قلقه الشديد)، إزاء مخاطر تصعيد العنف، بعد قرار واشنطن حول القدس، محذرا من (مخاطر شديدة من احتمال حدوث تصرفات أحادية تبعدنا عن السلام).

وأضاف: الأمم المتحدة أكدت مرارا أن تغيير وضع القدس يمكن أن يُقوّض عملية (السلام)، وضع القدس يجب أن يقرر من خلال المفاوضات.

وتابع المسؤول الدولي: الأمم المتحدة تواصل دعم الجهود من أجل حل الدولتين، ونؤكد ضرورة استئناف مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية.

بدوره أعلن مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ماثيو رايكروفت، أن لندن تعتبر القدس الشرقية جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال رايكروفت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: نحن نعتبر القدس الشرقية جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونحن بالتالي نعارض القرار الأمريكي نقل السفارة إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل من جانب واحد قبل الاتفاق على الوضع النهائي.

وتابع قائلاً: هذه القرارات لا تساعد آفاق السلام في المنطقة، الآفاق التي أعرف أن جميعنا بهذه القاعة متمسكون بها.

من جهته اكد مندوب فرنسا فرانسوا ديلاتر، رفض بلاده الاعتراف بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجعل القدس عاصمة دولة (إسرائيل).

وقال: إن فرنسا وشركاؤها في الاتحاد الأوروبي يعتبرون أن القدس عاصمة لإسرائيل وفلسطين بموجب معايير يحددها الطرفان.

من جانبه، اعتبر السفير المصري في مجلس الأمن أن المجتمع الدولي اليوم (أمام اختبار لسيادة القانون الدولي)، مشيرا إلى قرارات سابقة للمجلس رفضت سيادة (إسرائيل) على القدس.

وقال ممثل السويد في مجلس الأمن: إن قرار ترامب (يناقض القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن).