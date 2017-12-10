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|رقم الخبر: 208760
|تاريخ النشر: كانون الأول 09, 2017
|الوقت: 17:28
|الاقسام: دوليات
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15 قتيلا من قوات الأمم المتحدة في الكونغو
قتل أشخاص يُشتبه بأنهم متمردون أوغنديون ما لا يقل عن 15 جنديا تنزانيا من قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام كما أصابوا 53 آخرين في هجوم على قاعدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وصفه أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بأنه أسوأ هجوم تعرضت له المنظمة في التاريخ الحديث.
وقال الرئيس التنزاني جون ماجوفولى إنه مصدوم وحزين بسبب هذا الحادث الذي جاء وسط تصاعد العنف ضد المدنيين والجيش وقوات الأمم المتحدة في المناطق الحدودية بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
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