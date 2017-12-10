15 قتيلا من قوات الأمم المتحدة في الكونغو قتل أشخاص يُشتبه بأنهم متمردون أوغنديون ما لا يقل عن 15 جنديا تنزانيا من قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام كما أصابوا 53 آخرين في هجوم على قاعدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وصفه أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بأنه أسوأ هجوم تعرضت له المنظمة في التاريخ الحديث.