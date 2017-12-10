دعا الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي، السبت، أنصاره للتظاهر من أجل إقالة الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو، حليفه السابق، معلنا إضرابه عن الطعام، من داخل زنزانته بالعاصمة الأوكرانية كييف.

وقال محامي ساكاشفيلي، روسلان تشيرنولوتسكي، إن موكله كتب بيانا من داخل السجن، قال فيه: "لا تخافوا من أي شيء، وتوجهوا بشجاعة إلى مظاهرة سلمية يوم الأحد لإقالة بوروشينكو". ونقلت أسوشيتدبرس عن ساكاشفيلي أنه سيرفض تناول الطعام خلال فترة مكوثه في السجن. ولطالما قاد ساكاشفيلي احتجاجات منددة بالفساد ضد بوروشينكو.