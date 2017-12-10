قالت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت متأخر يوم الجمعة: إن الولايات المتحدة تراجع خيارات عسكرية من بينها أنظمة جديدة لصواريخ كروز متوسطة المدى ردا على ما تصفه باستمرار خرق روسيا لمعاهدة أُبرمت خلال فترة الحرب الباردة وتحظر مثل هذه الصواريخ.

وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن واشنطن مستعدة لوقف مثل هذه الأنشطة المتعلقة بالأبحاث والتطوير إذا ردت روسيا بالالتزام باتفاقية الأسلحة النووية متوسطة المدى المبرمة عام 1987.

ولمحت ناورت أيضا إلى احتمال فرض عقوبات اقتصادية قائلة إن الولايات المتحدة تسعى إلى إجراءات اقتصادية وعسكرية تهدف إلى دفع الاتحاد الروسي إلى العودة إلى الالتزام. وكان هذا التحذير أول رد فعل من إدارة ترامب على اتهامات وجهتها الولايات المتحدة في البداية في 2014 لروسيا بنشر صواريخ كروز تُطلق من الأرض فيما يمثل خرقا للحظر الذي تفرضه الاتفاقية على اختبار ونشر الصواريخ التي يتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر.

وقال مسؤولون أمريكيون: إن صواريخ كروز الروسية قادرة على حمل رأس نووي وإن موسكو ترفض إجراء محادثات مفصلة بشأن هذا الخرق المزعوم.

من جانبه أعلن السيناتور الروسي، قسطنطين كوساتشوف يوم السبت، أن روسيا لن تبقى مكتوفة الأيدي إزاء عدم التزام الولايات المتحدة بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا.

وقال كوساتشوف: ان العقوبات الجديدة التي اعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد روسيا تحت ذريعة عدم التزام بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى هي مسخرة وأمريكا تحاول أن تعاقب روسيا بعد أن قامت الأخيرة بفضح الأمريكيين على أنهم لا يلتزمون بالمعاهدات الصاروخية.