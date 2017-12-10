  • الأحد ٢١ ربیع الاول ١٤٣٩
  • الأحد , ديسمبر 10, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 208758 تاريخ النشر: كانون الأول 09, 2017 الوقت: 17:28 الاقسام: دوليات  
اتفاقية للصواريخ النووية تفاقم الأوضاع بين روسيا وأمريكا

اتفاقية للصواريخ النووية تفاقم الأوضاع بين روسيا وأمريكا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت متأخر يوم الجمعة: إن الولايات المتحدة تراجع خيارات عسكرية من بينها أنظمة جديدة لصواريخ كروز متوسطة المدى ردا على ما تصفه باستمرار خرق روسيا لمعاهدة أُبرمت خلال فترة الحرب الباردة وتحظر مثل هذه الصواريخ.

وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن واشنطن مستعدة لوقف مثل هذه الأنشطة المتعلقة بالأبحاث والتطوير إذا ردت روسيا بالالتزام باتفاقية الأسلحة النووية متوسطة المدى المبرمة عام 1987.

ولمحت ناورت أيضا إلى احتمال فرض عقوبات اقتصادية قائلة إن الولايات المتحدة تسعى إلى إجراءات اقتصادية وعسكرية تهدف إلى دفع الاتحاد الروسي إلى العودة إلى الالتزام. وكان هذا التحذير أول رد فعل من إدارة ترامب على اتهامات وجهتها الولايات المتحدة في البداية في 2014 لروسيا بنشر صواريخ كروز تُطلق من الأرض فيما يمثل خرقا للحظر الذي تفرضه الاتفاقية على اختبار ونشر الصواريخ التي يتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر.

وقال مسؤولون أمريكيون: إن صواريخ كروز الروسية قادرة على حمل رأس نووي وإن موسكو ترفض إجراء محادثات مفصلة بشأن هذا الخرق المزعوم.

من جانبه أعلن السيناتور الروسي، قسطنطين كوساتشوف يوم السبت، أن روسيا لن تبقى مكتوفة الأيدي إزاء عدم التزام الولايات المتحدة بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا.

وقال كوساتشوف: ان العقوبات الجديدة التي اعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد روسيا تحت ذريعة عدم التزام بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى هي مسخرة وأمريكا تحاول أن تعاقب روسيا بعد أن قامت الأخيرة بفضح الأمريكيين على أنهم لا يلتزمون بالمعاهدات الصاروخية.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/7765 sec