قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم السبت إنها بدأت يوم الجمعة التنفيذ الكامل لأمر حظر السفر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب والذي يستهدف ست دول ذات أغلبية مسلمة، بعد أربعة أيام من قرار للمحكمة العليا سمح بتنفيذ الأمر أثناء نظر الطعون القانونية عليه.

ويوجه أمر ترامب، الذي يدعو إلى تعزيز قدرات التدقيق بالسفارات والقنصليات الأمريكية في الخارج، وزارتي الخارجية والأمن الداخلي بتقييد دخول الأشخاص من ست دول ذات أغلبية مسلمة وهي تشاد وإيران وليبيا وسوريا والصومال واليمن فضلا عن أفراد من فنزويلا وكوريا الشمالية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان يوم الجمعة إنه لن يتم إلغاء أي تأشيرات بموجب إجراءات التدقيق الجديدة.

وتابعت أن القيود لن تكون دائمة وقد يتم رفعها مع عمل الدول مع الحكومة الأمريكية لضمان سلامة الأمريكيين.

والحظر الحالي هو النسخة الثالثة من أمر أصدرته الإدارة الأمريكية. وسمحت محاكم أدنى درجة بتنفيذ البنود المتعلقة بكوريا الشمالية وفنزويلا.

وقالت المحكمة العليا يوم الاثنين إنه ينبغي تعليق أوامر المحاكم الأدنى درجة، التي منعت جزئيا تنفيذ أحدث أمر بالحظر، أثناء نظر محكمتي الاستئناف في سان فرانسيسكو وفرجينيا القضايا.

ويواجه الحظر طعونا قضائية منفصلة قالت إن الحظر الأخير، مثله في ذلك مثل النسختين السابقتين، ينطوي على تمييز ضد المسلمين في انتهاك للدستور الأمريكي وإن قوانين الهجرة الأمريكية لا تجيزه.

في سياق آخر وافقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة يوم الجمعة، على طلب من إدارة الرئيس دونالد ترامب بوقف النشر الفوري لوثائق تتعلق بقراره بإنهاء برنامج كان يمنع ترحيل مئات الآلاف من الشبان الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة أطفالا بشكل غير قانوني والذين يُطلق عليهم اسم "الحالمين".

وأوقف القضاة أمرا أصدره وليام السوب قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في سان فرانسيسكو بأن تسلم الإدارة الأمريكية هذه الوثائق الداخلية بحلول 22 ديسمبر في إطار عدة دعاوى قضائية ينظر فيها تطعن في شرعية القرار الذي اتخذه ترامب في سبتمبر. وتتهم هذه الدعاوى الإدارة بخرق الضمانات التي يستوجبها الدستور الأمريكي بالإضافة إلى الشروط القانونية بإلغائها هذا البرنامج الذي أنشأه الرئيس السابق باراك أوباما. وبموجب قرار أوباما تنتهي الحماية التي يوفرها هذا البرنامج بحلول مارس. وسيظل قرار المحكمة ساريا حتى يقرر القضاة ما إذا كانوا سيمنعون بشكل دائم تنفيذ الأمر الذي أصدره السوب.

*استقالة نائب أمريكي تحرش بزميلته

من جهة أخرى قدم النائب الجمهوري، ترنت فرانكس، استقالته من منصبه النيابي فجأة، الجمعة، بينما تجري لجنة الاخلاقيات في المجلس تحقيقا في اتهامات من زميلات له بسلوك جنسي غير لائق.

وأقر ترنت فرانكس، النائب عن ولاية أريزونا منذ 2003، في بيان، بأنه ازعج اثنتين من مساعداته عبر مناقشتهما في قضية حمل، لكن موقع "بوليتيكو" الإلكتروني الإخباري ذكر أن زميلاته يعتقدن أنه كان يسعى لإقامة علاقات جنسية معهن.

وذكر النائب، في البداية، أن استقالته ستدخل حيز التنفيذ في نهاية يناير المقبل، لكنه قال الجمعة إنه سيغادر منصبه فورا، كما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وأورد موقع "بوليتيكو" أن ترنت فرانكس سأل زميلتيه عما إذا كانتا ترغبان في عملية تأجير للرحم، بعدما تحدث إليهما عن مشاكل في الخصوبة تعاني منها زوجته.

وتحدثت صحيفتا "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" عن عرضه خمسة ملايين دولار لإحدى زميلاته لتحقيق ذلك.

وتساءلت السيدتان، حينذاك، عما إذا كان ترنت فرانكس يعرض عليهما إقامة علاقات جنسية معهما، لأنه لم يوضح ما إذا كان يتحدث عن تلقيح صناعي أو ممارسة الجنس معهما. ونشر موقع "بوليتيكو" أن ترنت فرانكس نفى هذه الاتهامات عبر المتحدث باسمه.

وفي أول بيان له قال هذا النائب المحافظ المناهض لحق الاجهاض إنه "لم يحاول إطلاقا ترهيب أي شخص جسديا أو إجباره او إقامة علاقات جنسية مع زملاء في البرلمان".

وأُبلغ الرئيس الجمهوري لمجلس النواب بول راين بهذه الاتهامات في 29 نوفمبر كما قال مكتبه، واعتبرها "صادقة"، وقال لترنت فرانكس إنه من الأفضل أن يستقيل.