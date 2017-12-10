  • الأحد ٢١ ربیع الاول ١٤٣٩
  • الأحد , ديسمبر 10, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 208753 تاريخ النشر: كانون الأول 09, 2017 الوقت: 17:24 الاقسام: محليات  
صالحي: ايران توصلت الى تقنية انتاج البطارية النووية
وباتت ضمن الدول الخمس صاحبة هذه التقنية

صالحي: ايران توصلت الى تقنية انتاج البطارية النووية

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي، عن توصل العلماء النخبة الايرانيين الى تكنولوجيا انتاج البطارية النووية، وقال ان ايران باتت في عداد الدول الخمس التي تمتلك هذه التقنية.
واضاف صالحي، السبت، ان البطارية النووية تم تصنيعها وتمر بمراحل الاختبار حتى اكمالها، معربا عن أمله في ازاحة الستار عن البطارية النووية في اليوم الوطني للتقنية النووية في ايران والمصادف للعشرين من شهر (فروردين) حسب التقويم الايراني والموافق للثامن من نيسان /ابريل.
واشار الى ان البطارية النووية لها استخدامات عديدة خاصة في العلاج والسلامة ويمكن زرعها في جسم الانسان على مدى العمر لان عمرها يصل الى 50 عاما. 
وقال صالحي: إن المشروع يتقدم بشكل جيد ونأمل باستخدامها قريبا في مجال العلاج والصحة وايضا في المناطق النائية مثل الصحراء والتي لا يصل الكهرباء إليها، ويمكن استخدام هذه البطارية للأجهزة التي تعمل بالطاقة الكهربائية. 
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0686 sec