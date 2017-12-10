أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي، عن توصل العلماء النخبة الايرانيين الى تكنولوجيا انتاج البطارية النووية، وقال ان ايران باتت في عداد الدول الخمس التي تمتلك هذه التقنية.

واضاف صالحي، السبت، ان البطارية النووية تم تصنيعها وتمر بمراحل الاختبار حتى اكمالها، معربا عن أمله في ازاحة الستار عن البطارية النووية في اليوم الوطني للتقنية النووية في ايران والمصادف للعشرين من شهر (فروردين) حسب التقويم الايراني والموافق للثامن من نيسان /ابريل.

واشار الى ان البطارية النووية لها استخدامات عديدة خاصة في العلاج والسلامة ويمكن زرعها في جسم الانسان على مدى العمر لان عمرها يصل الى 50 عاما.

وقال صالحي: إن المشروع يتقدم بشكل جيد ونأمل باستخدامها قريبا في مجال العلاج والصحة وايضا في المناطق النائية مثل الصحراء والتي لا يصل الكهرباء إليها، ويمكن استخدام هذه البطارية للأجهزة التي تعمل بالطاقة الكهربائية.