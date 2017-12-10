تظاهر الآلاف في بريطانيا وألمانيا ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتبار القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها من تل أبيب خلال نحو عامين، وفق تقدير وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون.

ففي لندن، تظاهر مساء الجمعة نحو ألفي متظاهر أمام السفارة الأمريكية، وخرجت المظاهرة استجابة لدعوة حملة التضامن البريطاني مع الشعب الفلسطيني وعدد من المؤسسات العربية والبريطانية.

وردّد المتظاهرون نقلا عن الجزيرة هتافات تندد بقرار ترمب، كما مزق بعضهم صوره، واتهموه بالعنصرية. ورفع المحتجون، وهم بريطانيون وعرب وأمريكيون، الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب على بعضها "القدس عاصمة فلسطين الأبدية" وهتفوا أيضا بالحرية لفلسطين.

وقال رئيس حملة التضامن البريطاني مع فلسطين هيو لانينغ: إن الرئيس الأمريكي لا يملك اتخاذ مثل هذا القرار لأن القدس ليست أرضا يملكها ليتصرف فيها بهذا الشكل ويعطيها لمن يشاء، بل هي ملك للفلسطينيين ولأصحاب الديانات كلها المسيحية والمسلمة واليهودية، وفق تعبيره.

من جهته، وصف رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا حافظ الكرمي قرار ترمب بأنه "أرعن" وبأنه إعلان لموت عملية السلام. وجرت المظاهرة أمام السفارة الأميركية في لندن بالتوازي مع مظاهرات في عشر مدن بينها مانشستر وبرمنغهام وبريستول وغلاسكو وبرايتون.

وفي ألمانيا، خرجت مظاهرة مساء الجمعة أمام السفارة الأمريكية في برلين احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي المتعلق بالقدس المحتلة. وشارك في المظاهرة نحو ألفي شخص بينهم العديد من أفراد الجاليات العربية والمسلمة.

كما خرجت مظاهرات مماثلة قبل ذلك في مدن هامبورغ ودوسلدورف وماينز، وخرجت مظاهرات أخرى يوم السبت في شتوتغارت ودورتموند.

وقال رئيس التجمع الفلسطيني بألمانيا: إن موقف المستشارة أنجيلا ميركل من قرار ترمب عكس رغبة ألمانيا في حلحلة الموقف المتأزم بالأراضي الفلسطينية مع بقية الدول الأوروبية بعيدا عن المدار الأميركي.

وأضاف سهيل أبو شمالة للجزيرة نت أن الاتحاد الأوروبي يمتلك أوراقا كثيرة للضغط على إسرائيل وربما على الإدارة الأميركية، في ظل الأزمة المتصاعدة التي أعقبت قرار ترمب بشأن القدس.

من جهة أخرى قال البيت الأبيض يوم الجمعة: إن دينا باول نائبة مستشار الأمن القومي بالإدارة الأمريكية تعتزم الاستقالة من منصبها مطلع العام الجديد ولكن ستواصل القيام بدور في دبلوماسية الشرق الأوسط.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض: إن دينا باول كانت تخطط دوما للبقاء لمدة عام قبل العودة إلى مسقط رأسها بنيويورك. وباول أحد الأطراف الرئيسية في الجهود الدبلوماسية الأمريكية في الشرق الأوسط.

وقد تكون باول واحدة من بين عدة مسؤولين بإدارة ترامب سيتركون مناصبهم مع حلول السنة الأولى لشغل ترامب منصبه. وتركزت التكهنات على وزير الخارجية ريكس تيلرسون الذي يقول مسؤولون إن مايك بومبيو مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية قد يحل محله كما أن جاري كوهين مستشار ترامب الاقتصادي الكبير قد يترك منصبه أيضا.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن من المرجح أن تحل محل باول نادية شادلو المساعدة بمجلس الأمن القومي والتي كانت تعمل مع باول لوضع استراتيجية جديدة للأمن القومي الأمريكي من المتوقع إعلانها خلال الأسبوعين المقبلين.

وكانت باول من المقربين لترامب وأحد المساعدين الرئيسيين لمستشار الأمن القومي إتش. آر. مكماستر. وشاركت باول في الجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط مع جاريد كوشنر مستشار ترامب الكبير وصهره.

وقال كوشنر: إن دينا أدت عملا رائعا للإدارة وكانت عضوا مهما في فريق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وستستمر في القيام بدور رئيسي في جهودنا لإحلال السلام وسنتبادل تفاصيل أكثر بشأن ذلك في المستقبل.