إتفق المدير العام لمنظمة تنمية تجارة إيران مجتبى خسروتاج، ووكيل وزير التجارة والسياحة والاتصالات الصربي ستيفان نيكجويج، حول تسيير رحلات مباشرة وتوقيع مذكرة تفاهم للتجارة الحرة وتطوير التعاون في مختلف المجالات التجارية ذات الإهتمام المشترك للبلدين.

وأضاف خسروتاج الذي يزور بلغراد حالياً، السبت، خلال لقائه نيكجويج، ان إلغاء التأشيرات سيؤدي كذلك الى زيادة حجم التبادل السياحي بين البلدين. كما أعلن خسروتاج عن استعداد إيران لإقامة الملتقى الإقتصادي المشترك بين إيران وصربيا، واعتبره عاملاً هاماً للتعارف بين القطاعات الخاصة والحكومية على الطاقات والقابليات المتوفرة لدى البلدين.

من جانبه، أشار المسؤول الصربي الى الطاقات المتوفرة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعبر عن أمله في تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات الأخرى كتقنية المعلومات والاتصالات، فضلاً عن تطوير التعاون في المجالات السابقة.

يذكر أن ايران وصربيا قد تعاونتا منذ فترة طويلة في المجالات الصناعية والزراعية، ومن المقرر أن تعملا على تطوير التعاون المشترك في مجال الطاقة والتعدين. وبالإضافة إلى المنتجات الزراعية، فان تقنية المعلومات هي أحد المصادر الرئيسية للدخل في صربيا، ولهذا البلد استثمارات كبيرة في هذا المجال.