أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، محمد جواد آذري جهرمي، أن ايران تقدمت 13 مركزاً بمؤشر ريادة الأعمال العالمي لسنة 2018.

وتقوم منهجية المؤشر على جمع البيانات حول 14 مؤشراً تمثل كل ما يتعلق برواد الأعمال ومنها رصد قدراتهم وتطلعاتهم، فضلاً عن البيئة المحيطة لهم محلياً من بنية تحتية اجتماعية واقتصادية سائدة، ويشمل جوانب مثل شبكات النقل والاتصالات المتوافرة وسبل النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وتشهد قطر تزايداً كبيراً في إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي باتت تمثل 79% من الشركات الموجودة في الدولة. ويعتمد مفهوم ريادة الأعمال على تقديم حلول مبتكرة وإبداعية للمشاكل التي يعاني منها المجتمع بهدف إيجاد حلول لها من خلال إنشاء شركات ناشئة صغيرة أو متوسطة تترجم هذه الأفكار إلى واقع عملي وتوفر فرص عمل لصاحب الفكرة ولمن يلتحقون بالشركة.