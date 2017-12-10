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رقم الخبر: 208747 تاريخ النشر: كانون الأول 09, 2017 الوقت: 17:03 الاقسام: اقتصاد  
إيران تصدّر 56ر4 مليون طن من الصلب في 8 أشهر

إيران تصدّر 56ر4 مليون طن من الصلب في 8 أشهر

أعلنت منظمة تطوير وتحديث المناجم والصناعات التعدينية الايرانية (ايميدرو)، عن تصدير 4 ملايين و566 ألفاً و318 طناً من الصلب الخام والمنتجات الصلبية في فترة 21 مارس/ آذار - 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، بنمو 27 بالمئة عن الفترة المناظرة 2016.

وأوضحت (ايميدرو) ان الحجم المصدر من إنتاج 9 شركات كبرى في ايران وهي (فولاذ مباركة) و(ذوب آهن اصفهان) و(فولاذ خوزستان) و(فولاذ أوكسين) و(فولاذ آلياجي ايران) و(فولاذ آذربايجان) و(فولاذ خراسان) و(فولاذ كاوه جنوب) و(فولاذ هرمزكان). وأكدت المنظمة ان الشركات التسع صدرت 584 ألفاً و874 طناً من الصلب الخام والمنتجات الصلبية في شهر آبان الايراني (المنتهي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017) بارتفاع 57 بالمئة على أساس سنوي.

 
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