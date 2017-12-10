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رقم الخبر: 208746 تاريخ النشر: كانون الأول 09, 2017 الوقت: 17:03 الاقسام: اقتصاد  
صفقات بورصة السلع الإيرانية تتخطى الـ308 ملايين دولار
خلال أسبوع

صفقات بورصة السلع الإيرانية تتخطى الـ308 ملايين دولار

عقدت بورصة السلع الايرانية، في الأسبوع المنتهي 7 ديسمبر/ كانون الأول 2017، صفقات بيع 483 ألفاً و736 طناً من السلع بقيمة تخطت 308 ملايين دولار، حيث سجلت قيمة التعاملات نمواً بنسبة 21 بالمئة على أساس أسبوعي.

وشهدت السوق الداخلية والتصديرية بقاعة المنتجات الصناعية والتعدينية في البورصة، مبيعات 163 ألفاً و950 طناً من أصناف السلع بقيمة 2ر134 مليون دولار عبر بيع 159 ألفاً و181 طن صلب، و3380 طن نحاس، و1200 طن ألمنيوم، و9 أطنان من مكثف المعادن الثمينة، و130 طن موليبدن مكثف، و50 طن سبيكة خارصين، و10 كغم سبائك ذهب.

فيما سجلت السوق الداخلية والتصديرية بقاعة المشتقات النفطية والبتروكيماوية، مبيعات 262 ألفاً و411 طناً من السلع بقيمة 160 مليون دولار. وبيع في القاعة المذكورة 88 ألفاً و712 طن قير، و68 ألفاً و145 طن مواد بوليمرية، و66 ألفاً و330 طن فيكوم باتوم (مادة أولية بإنتاج القير)، و5ر21 ألف طن لوب كات (مادة أولية بإنتاج زيوت المحركات)، و13 ألفاً و465 طن مواد كيميائية، و1260 طن كبريت، و1010 طن عازل رطوبة، فضلاً عن 989 طن زيوت.

أما قاعة المنتجات الزراعية، فشهدت صفقات بيع 57 ألفاً و355 طناً من أنواع لمنتوجات بقيمة 4ر13 مليون دولار.

 
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