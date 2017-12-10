أعلن المتحدث باسم هيئة رئاسة مجلس الشورى الاسلامي، أن الرئيس روحاني سيقدم الأحد، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة التي تبدأ 21 مارس/آذار 2018.

وأوضح بهروز نعمتي، في حديث لوكالة أنباء فارس، أن الرئيس روحاني سيتحدث حول بعض تفاصيل مشروع الموازنة العامة أمام نواب مجلس الشورى الاسلامي. وأضاف: ان مشروع القانون سيوزع بعدها بين نواب المجلس وستشرع بدراستها اللجان المختصة ولجنة المواءمة. وبيّن نعمتي بأنه أمام النواب 10 أيام لإبداء آرائهم حول مشروع الموازنة وبعد هذه المهلة ستبدأ مهمة مناقشتها في اللجان التخصصية.

هذا وأقر مجلس الوزراء الايراني مشروع الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة، وذلك في الجلسة الإستثنائية الـ11 التي ترأسها الرئيس روحاني الأربعاء الماضي.