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رقم الخبر: 208744 تاريخ النشر: كانون الأول 09, 2017 الوقت: 17:04 الاقسام: اقتصاد  
إيران والعراق يوقعان إتفاقاً لتصدير الخام من حقول كركوك
بمعدل 30-60 ألف برميل يومياً قابلة للزيادة

إيران والعراق يوقعان إتفاقاً لتصدير الخام من حقول كركوك

أعلنت وزارة النفط العراقية، السبت، عن التوقيع على إتفاق مع إيران لتصدير النفط من حقول كركوك إلى إيران، فيما أشار مدير عام شركة تسويق النفط العراقية (سومو) الى أن عملية التصدير ستبدأ قريباً.

وقال وزير النفط العراقي، جبار علي اللعيبي، في بيان: تم (التوقيع على إتفاق بين العراق وإيران ينص على قيام العراق بتصدير النفط من حقول كركوك إلى إيران بمعدل من 30-60 ألف برميل باليوم قابلة للزيادة عن طريق الحوضيات لحين الانتهاء من مد أنبوب نفطي لهذا الغرض). وأضاف: ان (الإتفاق الذي وقعته شركة تسويق النفط العراقية (سومو) مع الجانب الإيراني ينص على قيام الجانب العراقي بنقل الكميات المذكورة عبر الشاحنات إلى النقطة الحدودية المشتركة بين البلدين قرب محافظة كرمانشاه، فيما يقوم الجانب الإيراني بتسليم نفس الكميات وبنفس المواصفات عبر موانئ جنوب العراق).

من جانبه، قال مدير عام شركة تسويق النفط العراقية علاء الياسري: إن (الإتفاق سيسهم في إضافة منفذ تصديري جديد للعراق يشكل إضافة في تصريف نفط كركوك وتحقيق جدوى اقتصادية للعراق، حيث يوفر للعراق تكاليف عمليات نقله إلى الجنوب لأغراض التصدير، فضلاً عن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار)، مؤكداً ان (عملية التصدير ستبدأ قريباً).

وكانت وزارة النفط العراقية أعلنت، في 6 تشرين الثاني 2017، عن إجراء مباحثات مع الجانب الإيراني لتصدير النفط الخام من محافظة كركوك إلى أحد مصافيها، مشيرة إلى أن عملية نقل النفط ستكون بداية عن طريق الشاحنات.

 
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