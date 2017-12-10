ندد رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام 'سيد محمود هاشمي شاهرودي' بمبادرة الرئيس الأميركي الفوضوي والساذج ضد القدس الشريف وقال، 'ان أميركا متصهينة أكثر من الصهاينة'.

وقال رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله 'سيد محمود هاشمي شاهرودي' السبت في مستهل اجتماع المجمع، ان مدينة القدس الشريف هي احد المكانين الاسلاميين الأكثر قداسة وبركة وصرح، 'ان القدس هي احدى قبلتي المسلمين وقد أولى لها القرآن الكريم قداسة واحتراما بالغين بحيث اعتبر الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه في بداية سورة الإسراء المسجد الأقصى مسجدا مباركا حيث قال: '..الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ'.

واستمر بالقول، ان هذه الحركة الخبيثة والمشؤومة لترامب هي في الحقيقة بمثابة المجابهة مع الإعتقادات الإسلامية بحيث أدت الى تهييج العالم الإسلامي والمسلمين وحتى بعثت على القلق لدى غير المسلمين'.

وفي معرض اشارته الى الماهية الصهيونية لحركة ترامب الأخيرة، أضاف رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، 'ان هذه الحركة أظهرت أن ترامب يهدف الى تقديم الدعم التام للصهيونية العالمية وتعزيز وشرعنة الغطرسة الإسرائيلية في المنطقة وان هذا الموضوع مهم جدا ولا ينبغي المرور عليه مر الكرام'.

وأردف مشيرا انه قد جاءت عبارة 'أشد عداوة' وصفا للصهاينة في القرآن الكريم وصرح، 'اليوم لقد حان الوقت للشعوب الإسلامية أن تستيقظ وتبصر'.

وفي جانب آخر من حديثه، أشار الى ضرورة انتهاز الفرصة المتوفرة جراء المبادرة الساذجة للرئيس الأميركي في سبيل إيقاظ الشعوب المسلمة واثبات حقانية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقال، 'ان السبب للتأكيد الدائم لسماحة الإمام الراحل (قده) وقائد الثورة الإسلامية على الماهية العدوانية لأميركا وكذلك عداوة هذه الحكومة مع أساس الإسلام ودعائمه ولم يكن الموضوع أبدا العداوة مع المذهب الشيعي وحسب وان اكثر التكاليف الباهظة التي تكبدتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية طيلة الأربعة عقود المنصرمة كانت بسبب صمودها أمام الكيان الإسرائيلي الغاصب الذي احتل أراضي المسلمين من أهل السنة'.

واستمر عضو مجلس صيانة الدستور، 'ان هذه الحقائق تُظهر جليا ان الامام الراحل (قدس) وقائد الثورة الإسلامية كانا يهدفان دوما الى الحفاظ على أساس الإسلام ومجابهة أعداء المسلمين والآن لقد حان الوقت لايضاح حقيقة مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية للرأي العام على صعيد البلدان الإسلامية والعالم في الصمود والدفاع عن الإسلام وفلسطين والمسجد الأقصى ومجابهة الشيطان الأكبر الذي يكن العداء لأساس الإسلام'.

بدوره قال محسن رضائي أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام ان العالم الاسلامي يواجه اختبارا صعبا بعد قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس الشريف عاصمة للكيان الصهيوني، والخطوة الاولى التي يجب على الدول الاسلامية اتخاذها هي سحب سفرائها من اميركا.

واضاف رضائي هناك وسيلة اخرى للضغط على امريكا تتمثل بخفض انتاج وتصدير النفط حتى تتراجع عن قرارها وليس تعليقه بل يجب عليها إلغاءه بشكل كامل .

واشار الى احقية الجمهورية الاسلامية في قولها ان الاعداء لايعرفون منطق الحوار بل يجب اخذ الحق منهم بالمقاومة، واصفا القرار الامريكي باعلان الحرب على المسلمين وفلسطين. وقال ان القرار سيجعل المنطقة في حالة من الفوضى وانعدام الأمن، وسيقوض الأمن والسلام فيها، وشهدنا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية انطلاق انتفاضة كبرى في المنطقة.