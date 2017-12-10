ندد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني بمواقف بعض الدول تجاه سياسة إيران الإقليمية وقال: لولا السياسة الإيرانية وتقديمها المئات من الشهداء لكان تنظيم داعش يحكم العراق وسوريا ووصل إلى الحدود الأوروبية.

وخلال إستقباله وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، السبت، اعتبر شمخاني إن التعاون الإقتصادي بين البلدين بعد الإتفاق النووي في مستوى جيد مشيراً إلى ان تسهيل العلاقات المصرفية بين البلدين يمكن أن يسهم في تطوير التعاون في المجالات الأخرى.

وانتقد الدول الأوروبية والولايات المتحدة لعدم تنفيذها لإلتزاماتها النووية وقال: إن السلوك الأمريكي تجاه الإتفاق النووي يمثل كارثة بمعنى الكلمة واستمرار واشنطن في هذا السلوك سوف يفقد ثقة العالم بها وكذلك يفقد الإتفاقيات الدولية قيمتها.

وشدد شمخاني على أن عدم إقرار ترامب بالإتفاق النووي يعني عدم إلتزام واشنطن بالإتفاقيات الدولية معتبراً إن عدم إتخاذ الأطراف الأخرى مواقف حاسمة تجاه الموقف الأمريكي سيعيد الأمور إلى ماقبل الإتفاق النووي.

واعتبر إن قرار ترامب بالإعتراف بالقدس كعاصمة للكيان الصهيوني شكل خدمة لا أرادية للعالم الإسلامي.

وشدد على أن فلسطين بلد موحد بعاصمة واحدة وإن القرار الأمريكي أدى إلى عودة القضية الفلسطينية إلى صدارة القضايا الرئيسية في العالم الإسلامي وإلى تضامن المسلمين لمواجهة الكيان الصهيوني القاتل للأطفال.

وانتقد شمخاني السياسة البريطانية في عقد صفقات التسلح مع الأنظمة المنتهكة لحقوق الإنسان مثل السعودية والبحرين وقال في الوقت الذي نددت جميع المؤسسات الدولية بحصار وقصف الشعب المظلوم في اليمن فإن شركاء هذه الجريمة سوف يحاكمون بالتأكيد لدى الرأي العام.

واشار إلى أن الدول الغربية لا تسمح للمؤسسات الدولية بالعمل على كشف الجرائم السعودية في اليمن فحسب بل انها ليست مستعدة ايضاً بالتوقف عن بيع الأسلحة إلى السعودية.

من جانبه شدد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون على ضرورة بذل المزيد من المساعي لحل المشاكل العائقة أمام تنفيذ الإتفاق النووي بشكل كامل معتبراً إن الإتفاق النووي هو إتفاق متعدد الأطراف وإتفاقاً دولياً وتنفيذه يصب في صالح السلام والإستقرار العالميين.

وأكد معارضة لندن لقرار الولايات المتحدة الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها معتبراً ذلك خطوة إحادية يصعب معها التوصل إلى السلام.

وأكد إن لندن لا تسعى إلى نقل سفارتها إلى القدس وستبقى في تل أبيب.

كما استقبل رئيس مجلس الشورى الإسلامي، علي لاريجاني، السبت، وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون وبحث معه مختلف القضايا.

والتقى الوزير البريطاني، السبت أيضاً بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف وبحث معه العلاقات الثنائية والتعاون الإقتصادي بين البلدين والعلاقات التجارية والمصرفية والتجارية واهمیة تطویرها، وكذلك القضايا الإقليمية والتطورات الدولية.

واشار وزیر الخارجیة البریطاني الى الاهمیة الکبیرة للاتفاق النووي لبلاده، مؤکدا التزام لندن بالتنفیذ الکامل للاتفاق. کما دعا جونسون الى تطویر التعاون والعلاقات واستمرار المشاورات مع الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.

وسيلتقي الوزير البريطاني كذلك الرئيس حسن روحاني ورئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي.

وقد وصف وزير خارجية بريطانيا، بوريس جونسون، ايران بانها بلد مهم في منطقة استراتيجية تعاني من الاضطرابات وزعزعة الاستقرار.

وعدّ جونسون، في تصريح ادلى به للصحفيين قبيل توجهه الى طهران السبت، زيارته الاولى لايران بمثابة فرصة للبحث عن حل يفضي الى انهاء الحرب الطاحنة في اليمن وضمان وصول المساعدات الانسانية بهدف خفض معاناة وآلام شعبه.

وقال؛ انه سيؤكد استمرار دعم بريطانيا للإتفاق النووي الا انه سيبدي بعض مشاعر القلق تجاه نشاطات ايران في المنطقة، على حد وصفه.

واضاف: انه رغم التقدم الناجز في العلاقات مع ايران منذ عام 2011 الا انها ماتزال ليست بالمستوى المطلوب حيث هناك العديد من الخلافات بين البلدين.

وتابع: إن الحوار مبدأ أساسي للحد من الخلافات واحراز التقدم في القضايا التي تكتسب الاهمية، لهذا السبب اتوقع زيارة بناءة.

واعرب عن قلقه حيال الملفات القنصلية للرعايا المتعددي الجنسية، لافتا الى انه سيتابع موضوع الإفراج عنهم في حال توفر الارضية لاتخاذ خطوات انسانية.

يشار الى ان جونسون زار عمان الجمعة والتقى السلطان قابوس في مسقط ومسؤولين آخرين في هذا البلد ووصل السبت الى طهران في زيارة رسمية ويزور بعدها الامارات.

من جانبه استعرض السفير الايراني في لندن حميد بعيدي نجاد اهم اهداف زيارة وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الى طهران للبحث في القضايا الثنائية والاقليمية ومتعددة الاطراف.

واكد السفير الايراني بان الإتفاق النووي سيكون احد المحاور الرئيسية لمباحثات وزير الخارجية البريطاني في زيارته الى طهران، واعتبر موقف الحكومة البريطانية بانه ايجابي في مسألة صون الإتفاق النووي وعدم المساس به حيث تشترك في هذا الموقف مع الدول الاوروبية.

وصرح بعيدي نجاد بأنه سيتم في الوقت ذاته طرح انتقادات واشكاليات مع الجانب البريطاني واضاف: اننا بطبيعة الحال لنا خلافات مع بريطانيا حول قضايا المنطقة حيث سيتم البحث بشأنها خلال الزيارة.

وقال: انه وفي ضوء التوجهات الايجابية التي شهدناها من الحكومة البريطانية خلال العام الأخير فبإمكاننا الوصول الى تفاهم افضل في بعض المجالات بما يؤدي الى السلام والاستقرار بالمنطقة.

واعتبر ان من التوجهات الايجابية للحكومة البريطانية تأكيداتها على تقديم المساعدات الانسانية لليمن وضرورة فك الحصار عن مطاراتها وموانئها، وأضاف: إن ما نتوقعه هو وقف تصدير الاسلحة للسعودية وان تستخدم بريطانيا جميع ادواتها للضغط على السعودية لوقف هجماتها على الشعب اليمني البريء الاعزل ومن المؤكد ان هذه التوقعات ستنقل من قبل المسؤولين الايرانيين لوزير الخارجية البريطاني.

وفي الشأن السوري أشار الى ان الموقف البريطاني كان خلال الاعوام الاخيرة مبنيا على تنحي الرئيس بشار الاسد، وهو المطلب الذي لم يساعد في حل الازمة بل ادى الى تشديدها أيضاً وألحق خسائر مادية وبشرية فادحة بسوريا، واضاف: لقد شهدنا خلال الاشهر الاخيرة تغيّرا في سياسة بريطانيا في هذا الصدد وقبلت بأن تنحّي الرئيس بشار الاسد لن يساعد في تحسين الاوضاع بل سيفضي الى تصعيد الارهاب والعنف.

واعتبر المواقف البريطانية في أزمات أخرى في المنطقة بأنها كانت متوازنة ومنها بشأن أزمة قطر مع دول عربية أخرى، حيث ان بريطانيا والدول الاوروبية الأخرى بدعمها لمبادرة الكويت والضغط على السعودية قد اتخذت خطوات جيدة لتوازن الظروف.

كما نوه الى الموقف البريطاني من ازمة لبنان وسعيها لثني سعد الحريري عن الاستقالة وكذلك معارضتها للموقف الاميركي للاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وعزم واشنطن على نقل سفارتها الى القدس، واضاف: إن هذه ارضيات تبعث على الأمل بأن بريطانيا يمكنها اتخاذ خطوات ايجابية في المنطقة عبر سياسة متوازنة بعيدا عن ضغوط السعودية احادية الجانب.

واوضح السفير الايراني بان الجانبين سيبحثان كذلك في مجالات التعاون الاقتصادي الذي شهد خلال الفترة الاخيرة تحركا جيدا ومنها المحادثات الجارية مع شركة شل لتطوير الحقول المشتركة وعقد بناء خامس محطة شمسية في العالم في ايران بقيمة ما بين 600 الى 800 مليون جنيه استرليني والذي يمضي في مسار التنفيذ، اضافة الى مذكرة تفاهم مبرمة مع شركة (انترناشنال هوسبيتال كروب) بقيمة مليار و800 مليون يورو لإنشاء مراكز لمعالجة السرطان في ايران، فضلا عن المباحثات التي تمضي مراحلها النهائية مع شركة (جي اس كي) لصناعة الادوية، وأضاف: إن إنشاء استاد رياضي كبير قيد المتابعة وكذلك تنفيذ مشاريع في مجالات أخرى بالتعاون مع شركات بريطانية.

واعتبر ان من الطبيعي ان يطرح وزير الخارجية البريطاني قضيتي فروغي ونازنين زاغري (العاملة في مؤسسة تومسون رويترز الخيرية) اللذين يحملان الجنسية الايرانية - البريطانية ويمضيان عقوبة السجن للمساس بالامن القومي الايراني واضاف: الا ان العلاقات الايرانية البريطانية اوسع بكثير من قضية سجناء مزدوجي الجنسية.

كما اعتبر ملف الديون المستحقة على بريطانيا لايران بشأن صفقة الاسلحة المبرمة في سبعينيات القرن الماضي بأنه يمضي الآن في مراحله النهائية، ورفض الاجواء المفتعلة من قبل وسائل الاعلام البريطانية الرامية للربط بين هذه القضية وقضية مزودجي الجنسية المعتقلين في ايران واعتبر ان هذا الامر خلاف للحقيقة ولا ربط بين القضيتين اذ تعود الاولى الى 45 عاما فيما الثانية جديدة نسبيا.