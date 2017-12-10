خطّ طفل أمريكي رسالة غريبة وعجيبة لـ(بابا نويل)، قبيل أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، عاتبه فيها، لأنه لا يعلم شيئاً عن المتاعب التي مر بها، ووقع عليها في النهاية بكلمة (أحبك).

وقال الطفل الذي لم يتجاوز السادسة من عمره في رسالته: (إنني أكتب إليك بدافع الواجب الدراسي في الفصل.. أعلم أن قائمتك للأطفال الأشقياء خاوية، وقائمتك للأطفال المطيعين أيضا خاوية، وحياتك هي الأخرى خاوية.. كما أنك لا تعرف شيئاً عن المتاعب التي مررت بها في حياتي. إلى اللقاء).

وكتب الطفل هذه الكلمات إلى (سانتا كلوز) أو (بابا نويل) بالفرنسية أو (ديد ماروز) بالروسية، وختمها بكلمة (أحبك)، ليقدمها في فصله الدراسي.

وتصدرت هذه الرسالة المثيرة قائمة الهاشتاغات المفضلة على (تويتر)، الإثنين 4 ديسمبر. ورفض الطفل كتابة إسمه في نهاية الرسالة وختمها قائلاً: (لن أخبرك بإسمي).

واشتعل موقع (تويتر) بالتعليقات على رسالة الطفل، وهو من منطقة واشنطن، بعدما نشرتها أمه سارا ماكامون في حسابها على الموقع عصر الأحد.

وعبّر بعض رواد (تويتر) عن إعجابهم بمستوى تفكير الطفل وذكائه، بينما عبّر آخرون عن قلقهم لعباراته التي لم تخل من الشكوى والعتب و(المتاعب). وقالت الأم ماكامون عند نشرها صورة الرسالة إنها فخورة بإبنها الذي يدرس بالصف الأول واصفة الرسالة بأنها (رائعة).