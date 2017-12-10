|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 208737
|تاريخ النشر: كانون الأول 09, 2017
|الوقت: 16:02
|الاقسام: منوعات
|
نظارة تشرشل تباع بسعر قياسي
بيعت النظارة ذات الإطار المموه، مقابل 6000 جنيه استرليني أي ما يعادل 8000 دولار، بأكثر من ثلاثة أضعاف السعر المتوقع.
وأقيم المزاد العلني بالقرب من تشارتويل، وهو عقار ريفي لتشرشل يقع جنوب شرق لندن.
وقالت دار مزادات (كاثرين سوثون أوكشنيرز آند فاليورز) إنه كان (مزاداً شرساً) عبر الهاتف والإنترنت.
يذكر بأن تشرشل كان مهتما بالنظارات المميزة إلى جانب من القبعات الفاخرة وربطات العنق المزركشة والسيجار الجيد.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر