قال الاستاذ الحوزوي، آية الله عبدالله جوادي آملي،ان على آل خليفة الاتعاظ من مصير أمثال صدام، وأن يحترموا شخصية آية الله عيسى قاسم العلمية الممتازة، كما أدان بشدة قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وخلال درس الأخلاق في مدينة قم المقدسة، أشار آية الله جوادي آملي الى تدهور الوضع الصحي لآية الله الشيخ عيسى قاسم، وقال: ان نصيحتي كمسلم لآل خليفة كنظام أخذه الطغيان، هي انه يجب عليه ان يتعظ من طغيان صدام، ومن طغيان الذين قيدوا اليمن لسنين متمادية، ومن مصير الديكتاتور الليبي، وان يحترموا الشخصية العلمية الممتازة لآية الله الشيخ عيسى قاسم، وارادة ومطالب الشعب البحريني المشروعة.

كما أدان آية الله جوادي آملي مؤامرة أميركا في الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وعزمها نقل سفارتها من تل ابيب الى القدس.