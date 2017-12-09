اكد وزير شؤون التراث الوطني والادبي والمساعد الخاص لرئيس وزراء باكستان عرفان صديقي بانه على طهران اسلام اباد تعريف سبل جديدة للمزيد من التعاون بينهما.

وخلال لقائه السفير الايراني مهدي هنردوست في اسلام اباد ، قال صديقي انه على البلدين اتخاذ الخطى في مسار تنفيذ سبل جديدة للمزيد من التعاطي والتعاون خاصة في مجال الادب والتاريخ والثقافة.

واكد الوزير الباكستاني بأن لبلاده وايران الكثير من المشتركات في مختلف المجالات وكذلك يحظيان بطاقات وفيرة للتعاون.

من جانبه اشار السفير الايراني مهدي هنردوست الى الماضي الطويل للتعاون بين البلدين، داعيا الى زيادة التبادل التجاري بينهما في ضوء الطاقات التي يمتلكانها.

بدوره اكد وزير الانتاج الدفاعي الباكستاني رانا تنوير حسين عزم بلاده الراسخ للتطوير الشامل للعلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، مشددا على ضرورة ازالة جميع العقبات التي تعترض سبيل ذلك.

وخلال لقائه السفير الايراني في اسلام آباد مهدي هنردوست قال الوزير تنوير حسين ان باكستان تولي اهمية فائقة لتطوير العلاقات الاخوية مع ايران وتعتبر ايران دولة تربطها معها صداقة وثيقة.

ووجه الوزير الباكستاني دعوة رسمية للجمهورية الاسلامية الايرانية للمشاركة في المعرض الدفاعي الباكستاني المزمع عقده خلال العام القادم.

وقال تنوير حسين، ان ايران وباكستان تربطهما علاقات جوار طيبة وان الارضية متوفرة لتطوير العلاقات بينهما على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف.

واعتبر الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان بانه يشكل منعطفا لتنمية المنطقة، داعيا ايران للانضمام الى هذا المشروع الاقتصادي.

من جانبه اشار السفير الايراني الى الماضي الطويل لعلاقات التعاون بين البلدين، داعيا الى زيادة التبادل التجاري بينهما في ضوء الطاقات المتوفرة لديهما.