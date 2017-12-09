اعتبر رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نقل عاصمة الكيان الصهيوني الى القدس مؤامرة جديدة لانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني واهانة للمقدسات الإسلامية، داعيا الشعوب الاسلامية للصمود وتعاون حكوماتها للتصدي لهذه الخطوة الخطيرة.

وخلال استقباله نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، وصف آية الله محمود هاشمي شاهرودي حزب الله بأنه مفخرة للإسلام وكرامته، حيث تمكن ببركة دماء شهدائه الطاهرة وإخلاصه في الجهاد ومن خلال قيادته الحكيمة، ان يحقق انتصارات فريدة في مواجهة الصهاينة الغاصبين والتغلب على التكفيريين المجرمين.

واعتبر آية الله هاشمي شاهرودي أن المقاومة هي السبيل الوحيد لخلاص الأمة الإسلامية، وأدان بشدة إجراءات الرئيس الاميركي وتصريحاته، ووصف نقل عاصمة الكيان الصهيوني الى القدس المحتلة بأنها مؤامرة جديدة لانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني واهانة المقدسات الإسلامية، داعيا الشعوب الاسلامية الى الصمود وحكوماتها الى التعاون في مواجهة هذه الخطوة الخطيرة.

ورأى آية الله شاهرودي ان الانتصارات الاخيرة التي حققتها جبهة المقاومة في العراق وسوريا والقضاء على داعش بأنها جاءت ثمرة الإيمان بالله والاعتماد على القدرات الذاتية للشعوب والتعاون بين دول المنطقة، وأكد ضرورة الوحدة بين المذاهب الإسلامية والتنسيق بين النخب والعلماء المسلمين، مشددا على استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية في الدفاع عن القضايا والمقدسات الإسلامية والشعوب المضطهدة في المنطقة.

وفي مستهل اللقاء، شرح نائب الامين العام لحزب الله، آخر تطورات الأوضاع السياسية في لبنان، وأشار الى تدخل بعض دول المنطقة لزعزعة الاستقرار السياسي في لبنان بهدف ممارسة الضغوط على قوات المقاومة وحزب الله، ورأى ان هذه التدخلات ناجمة عن فشل مخططات أعداء المقاومة في سوريا والعراق.

ووصف الشيخ نعيم قاسم ، مؤامرة أميركا في تأسيس داعش وتقويته، بأنها كانت محاولة لتقسيم الدول الإسلامية وإضعاف الأمة الإسلامية، واعتبر النصر على داعش بأنه يحظى بقيمة فكرية وثقافية سامية، من شانها ان تفضي الى زوال الأفكار التكفيرية.

واعتبر القرار الأميركي الأخير في إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني، بأنه أدى الى فضح النفاق السياسي لواشنطن، وألغي جميع المحاولات التساومية، وسيشكل مقدمة لانتفاضة جديدة في الأراضي المحتلة وكذلك زيادة انتصارات قوى المقاومة ويقظة الشعوب الاسلامية ووعيها وزوال الكيان الصهيوني.