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رقم الخبر: 208696 تاريخ النشر: كانون الأول 08, 2017 الوقت: 20:06 الاقسام: محليات  
اللواء سليماني: الثورة الاسلامية ستبقى متجددة دائماً

اللواء سليماني: الثورة الاسلامية ستبقى متجددة دائماً

أكد قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية اللواء قاسم سلماني، يوم الجمعة، ان الثورة الاسلامية ستبقى متجددة دائماً، منوها الى ان الشباب اليوم ملتزمون بمبادىء نظام الجمهورية الاسلامية كشباب الجيل السابق.
وأشار اللواء قاسم سليماني في كلمة له في كرمان الى ان وحدة الشعب وتعلقه بنظام الجمهورية الاسلامية وقائد الثورة ومبادئ الثورة تترسخ يوما بعد يوم، قائلا، نرى اليوم ان شبابنا والاجيال الجديدة ملتزمة وتعشق مبادىء وولاية الفقيه.
ونوه قائد فيلق القدس الى ان السبب في حداثة الثورة الاسلامية ونظام الجمهورية الاسلامية الايرانية هو ان الثورة الاسلامية انبثقت من الدين ولن تتأثر روحها بالقدم ابداً.
واشار اللواء سليماني الى ان الامام الخميني الراحل(رض) كان له دور كبير ومؤثر منذ بداية الثورة الاسلامية، قائلا، ان الامام الراحل حول المجتمع الملكي الفاسد الى مجتمع اسلامي، لافتا الى ان قائد الثورة الاسلامية يحرس الاسلام والثورة ويواجه القضايا التي من شأنها ضرب الاسلام.
 
 
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