* شمخاني: لا يمكن لأي دولة ان تتخذ القرارات بشأن فلسطين

دان الحرس الثوري في بيان الخطوة السخيفة التي اقدم عليها الرئيس الاميركي في الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وجاء في البيان الصادر عن الحرس الثوري: ان الخطوة السخيفة والحمقاء للرئيس الاميركي في الاعتراف رسميا بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني المزيف والقاتل للاطفال، تشكل فتنة كبرى ضد الامة الاسلامية وسحق حقوق الشعب الفلسطيني ويتوجب على العالم الاسلامي وسائر المجتمعات الحرة والداعية للحق اجهاض هذه المؤامرة البغيضة والشيطانية عبر اتخاذ مواقف حازمة وذكية.

وتابع البيان، لاشك ان هذا المسعى الخبيث سوف لن يحقق احلام قادة البيت الأبيض والصهيونية الدولية بل سيجعل جبهة المقاومة ضد الصهيونية اقوى عزيمة من أي وقت مضى لمتابعة هدفها بتحرير القدس الشريف وجعل غاصبي فلسطين المظلومة والعزيزة يحترقون بنيران الانتقام.

بدوره اكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري بان القدس الشريف متعلق بالاسلام والمسلمين، مدينا الخطوة التي اقدم عليها الرئيس الاميركي دونالد ترامب في الاعتراف رسميا بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وقال اللواء باقري في بيان وجهه بالمناسبة، ان مسلمي العالم لن يسمحوا ابدا بانتزاع جزء من العالم الاسلامي وينبغي على عالم الاستكبار وعلى رأسه اميركا المجرمة ان يعلموا بأن وحدة العالم الاسلامي يمنع هذا التحرك اليائس وستفشل هذه الخطوة بيقظة العالم الاسلامي ويقترب الكيان الصهيوني من الزوال اكثر فاكثر.

واعتبر رئيس الاركان الايرانية قرار ترامب بانه ناجم عن فشل سياسات الولايات المتحدة في المنطقة وقال، ان هذه المؤامرة فضلا عن انها ستوجه انظار العالم الاسلامي نحو القدس الشريف والقضية الفلسطينية اكثر فاكثر فانها تبشر ببلورة انتفاضة جديدة ضد الكيان الصهيوني الغاصب.

واضاف، نحن نحذر بان هذه الخطوة الحمقاء والبعيدة عن العقلانية للرئيس الاميركي والتي ادت الى جرح مشاعر مئات ملايين المسلمين في العالم سترتد عليهم وعملائهم والكيان الصهيوني الخبيث.

وصرح اللواء باقري، ان الحكومات الاسلامية والعربية الان امام اختبار تاريخي ومصيري وان التاريخ سيحكم حول صمتهم او مواكبتهم للشعوب الاسلامية ضد الكيان الصهيوني.

واعتبر رئيس الاركان الايرانية القرار الاخرق الذي اصدره ترامب انتهاكا صارخا لحقوق الشعب الفلسطيني والقرارات الدولية واضاف، ان مسؤولية اي توتر ومواجهة ستكون على عاتق اميركا والكيان الصهيوني.

واشار رئيس هيئة الاركان الايرانية، الى انه رغم مضي عدة عقود على احتلال فلسطين بدعم مباشر من بريطانيا وأميركا، الا ان المقاومة الشعبية لم تنحسر مقارنة بالايام الأولى للاحتلال، بل ازدادت عمقا ونوعية.

واعتبر ان ما يميز هذه المقاومة مقارنة بالعقود الماضية، هو طابعها العالمي وانتشار الفهم المشترك في مختلف مناطق العالم تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني وعداء الصهاينة وحماتهم الاميركان لهم، الامر الذي اضحى انطلاقة لحركة عالمية ضد الغاصبين، مؤكدا على أن نهج المقاومة سيستمر بقوة أكبر وسيتم تحرير القدس الشريف في ظل هذا الصمود.

ودعا اللواء باقري قادة العالم الاسلامي للنهوض عبر رسم سياسات واستراتيجيات وحدوية لمواجهة المؤامرات الجديدة لاميركا والكيان الصهيوني الغاصب ضد القدس وفلسطين العزيزة وان يعملوا بيقظة على اجهاض اي تحرك يائس ضد فلسطين لاننا نعتقد بانه لا وجود لـ اسرائيل لتكون لها عاصمة.

واكد اللواء باقري بان سياسات الجمهورية الاسلامية الايرانية المبدئية مبنية دوما على دعم الشعب الفلسطيني المظلوم وادانة اجراءات اميركا والكيان الصهيوني المثيرة للتفرقة في خلق التحدي للامن والاستقرار الاقليمي وقال، لاشك ان طريق المقاومة سيستمر بقوة وصلابة اكبر وسيتحرر القدس الشريف قريبا في ظل هذا الصمود.

من جانبه حذر أمين المجلس الاعلى للأمن القومي من التداعيات الأمنية لقرار أميركا بنقل سفارتها الى القدس، مصرحا: لا يمكن لأي دولة ان تتخذ القرارات بشأن فلسطين وتتجاهل حقوق الفلسطينيين المشروعة.

وردا على على القرار الأميركي بشأن نقل السفارة الاميركية الى القدس، حذر علي شمخاني من أي إجراء مثير للتوتر ضد مصالح العالم الإسلامي.

وقال: ان الدول الاسلامية تدين بشكل موحد وبصوت واحد هذه المؤامرة التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني المضطهد واستمرار الاحتلال من قبل الكيان الصهيوني، وستجابه بحزم هذه المؤامرة مستفيدة من محصلة طاقاتها السياسية.

وأضاف: في ضوء التداعيات الامنية والسياسية والناجمة عن اي قرار حول القدس فإن مسؤولية زعزعة الاستقرار والامن الناجمة عن مثل هذه الاجراءات غير الحكيمة ستقع على عاتق الكيان الصهيوني وأميركا بصورة مباشرة.

وأوضح: ان القدس الشريف جزء لا يتجزأ من فلسطين.. وإن اتخاذ اي قرار بشأن مستقبل هذه البلاد هو من حق سكانها الاصليين وغير المهاجرين ولا يمكن لأي دولة ان تتخذ القرارات بشأن فلسطين وتتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

ورأى شمخاني أن اجراءات ترامب والادارة الاميركية المثيرة للأزمات تعجل في انهيار الكيان الصهيوني الغاصب، مضيفا: ان القدس الشريف هي عاصمة دولة فلسطين الاسلامية وليس بإمكان الحكومة الاميركية من خلال اختلاقها الأزمة حول هذه المدينة المقدسة أن تحرف انظار الرأي العام العالمي عن هزائمها المذلة في المنطقة خاصة هزيمة الارهابيين التكفيريين المدعومين من قبلها في العراق وسوريا.

هذا و اصدر عدد من النواب الايرانيين بيانا ادانوا فيه خطوة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاخيرة حول اعلان القدس عاصمة للكيان الاسرائيلي الغاصب.

كما أدان وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي بشدة خطوة الرئيس الاميركي الاخير دونالد ترامب حول الاعلان عن القدس عاصمة للكيان الاسرائيلي ووصفه بانه ارتكب خطأ استراتيجيا فادحا.

واشار رحماني فضلي الى ردود الافعال العالمية الغاضبة حول خطوة ترامب الاخيرة، موضحا ان احتجاجات رؤساء وقادة العالم والمنظمات الدولية تدلل على الخطأ الاستراتيجي لترامب في المنطقة.

واوضح، انه بالنظر الى ان القدس تعد مدينة محتلة وفق قرارات الامم المتحدة لذلك فان خطوة اميركا في الاعتراف بها عاصمة للكيان الغاصب تعد انتهاكا سافرا للقرارات الدولية.

بدوره اكد المستشار الاعلي للقائد العام للقوات المسلحة في الشؤون العسكرية اللواء حسن فيروزآبادي، بان قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب حول القدس سيجعل المقاومة الاسلامية اكثر عزما على الدفاع عن المقدسات، مشددا على ان صنم ترامب سيتحطم قريبا وتذهب آراؤه الى مزبلة التاريخ.

وقال اللواء فيروزآبادي ان ترامب بقراره الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني قد باع امن الشعب الاميركي من اجل الصهاينة.

كما اعتبر امين مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن رضائي، قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب حول تغيير عاصمة الكيان الصهيوني، مؤشرا بارزا لحقد وعداء الغرب ضد العالم الاسلامي واساءة واهانة للمسلمين.

وفي كلمة القاها في ملتقى العمل في ظل الوحدة المنعقد في جزيرة قشم جنوب البلاد قال رضائي، رغم ان ترامب بذيء الكلام الا ان المخططين لبرامجه قد اختاروا فترة الاحتفال بذكرى ميلاد النبي الاكرم (ص) لتغيير عاصمة الكيان الصهيوني بهدف الاساءة للمسلمين.

واعتبر قرار ترامب حول تغيير عاصمة الكيان الصهيوني بانه غير قابل للتفسير الى الدرجة التي اتخذ معها قادة اوروبا الموقف ضده، لكنه اعتبر في الوقت ذاته هذا الموقف من المسؤولين الاوروبيين بانه غير حقيقي لانهم قلقون ازاء اسواق النفط، اذ قد يتحد المسلمون وتشهد هذه الاسواق تذبذبات.

واكد رضائي بانه في الظروف الراهنة لا سبيل امام المسلمين سوى الانتفاضة ضد الكيان الصهيوني واميركا وقد بدات الجمهورية الاسلامية الايرانية هذه الانتفاضة وهي تقف الان امامهما باعتبارهما العدو الرئيس.

من جانبه دعا المرجع الديني آية الله حسين نوري همداني، المسلمين لعدم التزام الصمت ازاء المؤامرة الصهيونية الاميركية الجديدة تجاه القدس الشريف.

وفي تصريح ادلى به خلال استقباله في مدينة قم مدراء شؤون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال آية الله نوري همداني بانه على المسلمين المجيء الى الساحة والاعلان عن الاستنكار لهذه الخطوة المدعومة ايضا من قبل السعودية.

واضاف آية الله نوري همداني، ان الكيان الصهيوني بتحركه هذا اثبت بانه يقترب من نهايته والامل قائم بان يتحقق هذا الامر قريبا في المجتمع الاسلامي.

من ناحيته ردّ رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي على قرار ترامب الأخير فيما خص الاعتراف الرسمي بالقدس كعاصمة للكيان الصهيوني.

وفي تصريح لوكالة تسنيم للأنباء أدان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي القرار الأمريكي حول الاعتراف بالقدس كعاصمة للكيان الصهيوني، وقال: "بشكل أكيد فإن موقف الجمهورية الإسلامية واضح فيما خص الاعتراف الأمريكي بالقدس كعاصمة للكيان الصهيوني، ونحن ندين هذا القرار".

وأشار علاء الدين بروجردي إلى أن القرار الأمريكي هو نقض واضح وصريح لكافة القواعد الدولية، مضيفا: "على الأقل فإننا نتوقع من المؤسسات الدولية خصوصا منظمة الأمم المتحدة أن يكون لها موقف حاسم من هذه التصرفات الأمريكية والصهيونية وأن تقف في وجه اعتداءاتهم".

بدوره أكد الأمين العام لمؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية والمساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي ان رئيس الوزراء الصهيوني سيحترق بنار نقل السفارة الأميركية الى القدس، مضيفا ان حماقة ترامب في هذا المجال ستؤجج غضب الانتفاضة.

وردا على تصريحات الرئيس الاميركي ومواقفه تجاه القدس، قال حسين امير عبداللهيان: ان القدس القبلة الأولى لمسلمي العالم، وان الأزمة الفلسطينية لن تنتهي الا بأنهاء الاحتلال الصهيوني اللامشروع.

واعتبر أمير عبداللهيان موضوع حل الدولتين بأنه مرفوض تماما، وقال: ان أرض فلسطين التاريخية متعلقة فقط بالشعب الفلسطيني، وان نقل السفارة الأميركية الى القدس الشريف، تمثل لعبا بالنار، ولا شك ان ترامب غير قادر على تحملها وسيحترق نتنياهو بهذه النار.

وأوضح ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم المقاومة والوحدة بين جميع الفصائل الفلسطينية بقوة، وصرح: ان حماقة ترامب في نقل السفارة الاميركية الى القدس ستؤدي الى تأجيج نار غضب انتفاضة المسجد الأقصى من جديد.

وأردف أمير عبداللهيان ان استمرار بناء المستوطنات الصهيونية، والمحاولات التي تبذلها السعودية والامارات والبحرين لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، وتهويد القدس الشريف تمثل مثلثا استخدمه الصهاينة لاستمرار الازمات المختلقة في المنطقة.

وإثر إعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن قراره بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، تجمع عدد غفير من طلبة جامعات طهران أمام مكتب رعاية المصالح الاميركية، الكائن ضمن السفارة السويسرية.

وأدان هؤلاء الطلبة الجامعيون الاجراءات الأميركية العدوانية، وأعلنوا أن إدعاء أميركا حيادها في ما يسمى "محادثات السلام" بأنه مجرد مهزلة تاريخية مريرة، وما هذا الإجراء الأخرق الا تأييدها لهذا الموضوع.

ورفع الطلبة يافطات كتبت عليها عبارات احتجاجية بما فيها "نحن عشاق المواجهة ضد الكيان الصهيوني" و"نحن صامدون" و"القدس لنا".