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رقم الخبر: 208694 تاريخ النشر: كانون الأول 08, 2017 الوقت: 19:55 الاقسام: محليات  
وزير الخارجية البريطاني يزور ايران السبت

وزير الخارجية البريطاني يزور ايران السبت

أعلن المتحدث بإسم الخارجية الايرانية، الجمعة، ان وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، سيزور طهران اليوم السبت لإجراء مشاورات مع المسؤولين الايرانيين.
وقال بهرام قاسمي: انه سيتم خلال هذه الزيارة تبادل وجهات النظر حول آخر مستجدات العلاقات الثنائية لا سيما التعاون الاقتصادي الكبير بين البلدين وتعزيز العلاقات التجارية وقضايا المنطقة والمستجدات الدولية.
وسيلتقي وزير الخارجية البريطاني ، السبت، امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني.

ويبحث الجانبان، اللقاء، التطورات السياسية والأمنية في المنطقة والمتطلبات ذات الصلة بمجابهة التهديدات العالمية لظاهرة الارهاب والتطورات الجارية على الصعيد الدولي والعلاقات الثنائية لاسيما العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

كما سيلتقي نظيره الايراني محمد جواد ظريف السبت وكذلك رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي الأحد.

 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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