أدانت الخارجية الايرانية بشدة قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب، بنقل السفارة الاميركية الى القدس، واعتبرته انتهاكا سافرا للقرارات الدولية.

واصدرت وزارة الخارجية الايرانية بيانا مساء الاربعاء، اكدت فيه ان القدس هي القبلة الاولى للمسلمين وجزء لايتجزأ من فلسطين وأحد الاماكن الاسلامية المقدسة الثلاثة وتحظى بمكانة وأهمية خاصة لدى المسلمين.

واضاف بيان وزارة الخارجية: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية اكدت على الدوام ان اهم سبب لزعزعة الامن والاستقرار في الشرق الاوسط هو استمرار الاحتلال والدعم الشامل والمنحاز الذي تقدمه الادارة الاميركية للكيان الصهيوني، وحرمان الشعب الفلسطيني المظلوم من حقوقه الاولية في تشكيل الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ووصف بيان الخارجية الايرانية ان قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني بانه قرار استفزازي ومتهور، ولن يساعد في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وسيفضح النوايا المشؤومة للادارة الاميركية ويزيد من عدم مصداقية اميركا لدى الاطراف التي مازالت تعتقد بسراب مفاوضات السلام، وسيؤدي الى تأجيج مشاعر المسلمين وانطلاق انتفاضة جديدة وتشديد التطرف والتصرفات الغاضبة والعنيفة، وان مسؤولية ذلك تتحمله اميركا والكيان الصهيوني.

وفي تصريح له مساء الاربعاء أيضاً اعتبر المتحدث باسم الخارجية البيان الختامي الذي صدر عن اجتماع القمة لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي في الكويت، انموذجا واضحاً لعدم الادراك الصحيح لحقائق واولويات المنطقة.

وقال: إن مجلس التعاون للخليج الفارسي وبدلا من تناول المشاكل الرئيسية في العالم الاسلامي ودعم الشعب الفلسطيني المظلوم والتصدي للقضية المثيرة للفوضى التي تقضي بنقل السفارة الاميركية الى القدس، قد تناول فقط قضايا عديمة القيمة في هذا الصدد وتنصّل بوضوح من واجبه الاسلامي والانساني تجاه فلسطين، ولم يتطرق الى الجرائم اليومية التي ترتكبها السعودية وحلفاؤها القلة ضد الشعب اليمني الاعزل.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية من جديد حق سيادة ايران التاريخية على جزرها الثلاث، ابو موسى وتنب الكبرى وتنب الصغرى، معتبرا المزاعم التي لا اساس لها والمزيفة المطروحة في البيان بشأن هذه الجزر تدخلا صارخا في سيادة الجمهورية الاسلامية الايرانية ونقض القوانين والقرارات الدولية، وأضاف: أن طرح مثل هذه المزاعم التي لا اساس لها والمزيفة لا يمكنها تغيير الحقائق التاريخية والقانونية، ومن الافضل لمجلس التعاون، بدلا عن اتباع سياسات مغامرة وطامعة، استخدام اساليب حكيمة وصادقة لحل مشاكل المنطقة.

وقال قاسمي في الختام: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية أعلنت استعدادها مرارا للتفاوض والتشاور مع اعضاء المجلس بهدف خفض التوترات والحل النهائي لمشاكل المنطقة وتعتقد بان استخدام القوة وقتل الشعوب لا يمكنه أن يؤدي الى حل المشاكل، فتاريخ المنطقة مليء بمثل هذه التجارب المريرة وبالطبع الفاشلة.