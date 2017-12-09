الوفاق/خاص/مختار حداد - اجاب وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، في رد على سؤال للوفاق حول اعتراف ترامب بالقدس كعاصمة للكيان الصهيوني، قائلا: هذا القرار سيترك أسوأ الآثار في نفوس المسلمين والعرب بل وفي كل المجتمعات في العالم وهي خطوة استفزازية تستفز الضمير العالمي ولا تنم عن رصانة في الرأي.

وأضاف الجعفري: كان على ترامب ان لا يقوم بمثل هذه الخطوة وخاصة عندما يكون رئيس امريكا والذي يجب أن يحسب لكل خطواته وعلى الخصوص نرى أن هناك رؤساء أمريكيين قبل ترامب استخدموا صلاحياتهم الاستثنائية وابتعدوا عن هذه الخطوة، وكان عليه ان يتخذ نفس قرار الرؤساء السابقين.

بدوره قال سماحة الشيخ نعيم قاسم نائب امين عام حزب الله في تصريح للوفاق حول قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني قائلا: إعلان ترامب هو كشف المستور ولعل في هذا الأمر الخير الكثير للأمة الاسلامية والعربية وكل العالم ليعرفوا ان الحق يحتاج إلى قوة ومقاومة وان الاعتماد على الدول الكبرى وخاصة امريكا هو اعتماد على الشيطان لأن يشارك في عمل الخير وهذا أمر مستحيل، وبالتالي انا اعتبر أن هذه الخطوة لعلها تشكل يقظة أكبر عند الشعب المسلم وشعوب المنطقة بأسرها من أجل أن يواجهوا هذا التحدي وهذا الكذب المستمر منذ عشرات الأعوام بأن هناك في امريكا من يعمل على حل القضية الفلسطينية وفي الواقع يعملون على إنهاء القضية الفلسطينية.

واضاف: إعلان ترامب نقل السفارة إلى القدس وان القدس عاصمة لإسرائيل هو إعلان رسمي بعدم وجود فلسطين وان (إسرائيل) هي وحدها الموجودة هنا.

وتساءل الشيخ نعيم قاسم: هل هذا هو ما يؤمن به العرب والمسلمون؟ هل هذا ما يتوقعه أولئك الذين يعملون للتسوية؟

هل هذا ما يبشرنا به أولئك الذين يطلبون بإيقاف المقاومة لمصلحة المساومة؟

وقال: اعتقد ان الأمور واضحة وامريكا ليس في قاموسها فلسطين ولا قضية فلسطينية. ولكن لا تستطيع امريكا ان تقرر ويحصل ما تريد. نحن ايضا كشعوب منطقة وشعب فلسطيني نقرر ويحصل ما نريد ان شاء الله، لاننا اصحاب الأرض وان اصحاب الأرض اقوى من المحتلين وهذه هي تجارب التاريخ وعلينا أن نتعظ منها.