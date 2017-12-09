* فلسطين ستتحرر.. وعلى الجميع مسلمين وغير مسلمين سنة وشيعة ومسيحيين ان يناضلوا ضد العدو الصهيوني

وصف سفير فلسطين في الجمهورية الاسلامية الايرانية، الخميس، تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب لحل القضية الفلسطينية بانها ليست إلا أكذوبة.

وخلال مؤتمر صحفي في مقر السفارة الفلسطينية بطهران، أدان السفير صلاح الزواوي قرار ترامب بنقل السفارة الاميركية من تل أبيب الى القدس، وقال: إن تصريحات ترامب بتقديم حزمة كبيرة لحل القضية الفلسطينية بأنها ليست إلا أكذوبة.

وأشار الزواوي الى خطاب قائد الثورة الاسلامية في اليوم السابق، بشأن فلسطين وكذلك تصريحات الرئيس الايراني وبيان الخارجية الايرانية في دعم فلسطين، وأعرب عن تقديره لهذا الدعم.

وأشاد بمبادرة الإمام الخميني (رض) في تسمية الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك بيوم القدس العالمي، وأوضح انه عند إطلاق هذه المبادرة لم تكن هناك مستوطنات صهيونية، لكن في هذا اليوم هناك 200 مستوطنة، ما يشير الى ان الإمام الخميني (رض) كان يدرك الأخطار القادمة على فلسطين.

واضاف: إن تحرير أرض فلسطين قريب، ومن المؤكد انها ستتحرر.. وعلى الجميع مسلمين وغير مسلمين؛ سنة وشيعة ومسيحيين وغيرهم، ان يناضلوا ضد العدو الصهيوني.

وشدد على (أننا سنواصل نضالنا ضد العدو الصهيوني.. ان الشعب الفلسطيني يدرك تماما مخطط العدو الصهيوني، ولم يوقف نضاله.. وقد بدأنا نضالنا في 1965 وقد عاهدنا الله على تحرير كل شبر من أرض فلسطين).

ودعا السفير الفلسطيني الدول الإسلامية الى ان تجتمع في مكان مقدس.. في مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو طهران أو قم المقدسة أو النجف الأشرف أو مصر، لمعالجة مشكلات العالم الإسلامي، وتحل مشكلة هذه الحروب المؤسفة، لأن (كل رصاصة نطلقها على بعضنا يجب ان تطلق على العدو الصهيوني).

كما أكد الزواوي اهمية تقديم الدول المسلمة المساعدات بالمال والسلاح الى الشعب الفلسطيني، وقال: لقد سئمنا من القرارات وإعلان المواقف.. ولقد عاهدنا الله ان نحرر كل التراب الفلسطيني وليس كما يريد الغرب.. إننا لن نفرط بأي شبر من أرض فلسطين، ولن نتخلى عن النضال.

وتطرق الى الهزائم التي تكبدها تنظيم (داعش) الإرهابي والجماعات التكفيرية في العراق وسوريا، وأعرب عن (أمله بأن يتكبدوا الهزائم في الأماكن الأخرى، وأن يكون لنا أمة واحدة في ظل الحرية وكتاب الله).

وأشار السفير الزواوي الى كلمة الامام علي (ع): (إن الجهاد باب من ابواب الجنة). داعياً المسلمين اجمع الى الوحدة من اجل احباط وافشال هذا المشروع الغربي الذي إرتأى منذ قرن ان يسكن اليهود في فلسطين من كل انحاء العالم واقامة مشروع رخيص له للاستيلاء على ثروات العالم الاسلامي والتحكم بشعوبه والاستيلاء على الاسواق الهامة والمنطقة بكاملها.

وأشار الزواوي الى انهيار الامبراطورية العثمانية ومؤامرة سايكس – بيكو التي قسمت العالم العربي، ثم وعد بلفور الذي (وعد من لا يملك لمن لا يستحق)، عندما خصص وطنا قومياً لليهود في فلسطين.

كما استعرض السفير الزواوي تأريخ فلسطين التي كانت مهداً للانبياء والاسراء والمعراج وقيامة السيد المسيح والامام المهدي (عليهما السلام)، داعيا الى عدم الاكتفاء بالمظاهرات والشعارات الرنانة ضد قرار ترامب.

وطالب الزواوي كافة قادة العالم الاسلامي الى تحويل هذا اليوم لمشروع جهادي وان تقوم كل دولة اسلامية بتقديم المال والسلاح والجنود حتى يتم استعادة كل شبر من ارض فلسطين.

واشار الى المشروع الصهيوني في قضم بلدان العالم العربي لبناء (اسرائيل) الكبرى التي تشمل اجزاء من سيناء وسوريا والاردن ولبنان والعراق وحتى السعودية الى المدينة المنورة.