أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بشأن دور اوروبا في منطقة الشرق الاوسط، بانه على الاتحاد الاوروبي الاّ يستصغر قدراته.

وفي حوار مع مؤسسة (كوربر اشتيفتونغ) البحثية الألمانية، وردا على سؤال: (هل بإمكان ألمانيا ان تساعد في صون الإتفاق النووي في خضم انتهاكات الإدارة الأميركية للإتفاق؟) قال ظريف: اعتقد ان ألمانيا والاتحاد الأوروبي لعبا دورا مهما في التوصل الى تغيير ذهني خلال المفاوضات.

وأضاف: عندما توصلوا الى الإدراك بأن التوجهات المبنية على مبدأ (الحصيلة صفر) يؤدي الى نتائج سلبية، ومن الضروري ان نتوصل الى حل يضمن مصالح جميع الأطراف، فقد كان ذلك بمثابة منعطف في المسار.

واوضح ان ايران نفذت التزاماتها ضمن الإتفاق النووي، الا ان الإدارة الأميركية الحالية، تميل الى إبقاء الحظر لتطمئن الى ان ايران ستتمتع بامتيازات أقل، أكثر من تركيزها على تنفيذ التزاماتها.

واعتبر وزير الخارجية الايراني هذا الامر بأنه يتعارض مع نص الإتفاق النووي وروحه، وقال: في هكذا وضع يمكن لألمانيا أن تلعب دورا هاما وان تضمن لعودتنا الى مسار اكثر ايجابية وان تستفيد ايران من المزايا المنصوص عليها في الإتفاق النووي.

وفي الرد على سؤال حول دور الاتحاد الاوروبي في المنطقة قال: على الاتحاد الاوروبي الاّ يستصغر قدراته في التأثير بهذه المنطقة، اذ انه اثبت في المفاوضات النووية بأنه شريك يعتد به وانني اعتقد بانه يمكنه ايضا ان يكون مرة أخرى شريكا يعتد به كثيرا في ايجاد الاستقرار في منطقة الخليج الفارسي.

وأضاف: اعتقد انه على الاتحاد الاوروبي اداء دور اكثر فاعلية بكثير مما هو عليه الان وبإمكانه انه يرسل اشارات الى مختلف اللاعبين في المنطقة لانه من الممكن ان بعض اللاعبين تلقوا خلال النزاع الاخير بين الدول العربية في الخليج الفارسي اشارات خاطئة جدا من سائر اللاعبين العالميين.

وفي الرد على سؤال حول مستقبل التعاطي الدولي في افغانستان قال ظريف: اننا لا ندعم تدخل الناتو في افغانستان لكننا نرغب بالتأكيد في استمرار تعاطي الاوروبيين في افغانستان، اذ اننا بدأنا هذا المشروع معا في (بون) وساعدنا بعد انتهاء حكم طالبان في ايجاد الحكومة الانتقالية.

وحول دور المانيا والاتحاد الاوروبي في اعادة اعمار سوريا بعد الحرب قال: إن الاتحاد الاوروبي يمكنه أداء دور في عملية اعادة البناء والاعمار في سوريا. الشعب السوري يجب ان يطمئن الى ان الاتحاد الاوروبي مستعد لمساعدته في عملية اعادة الاعمار من دون شروط وان الشرط الوحيد يجب ان يكون السلام.

وفي تصريحات ادلى بها لروسيا اليوم أعلن ظريف ان جميع الافاعي التي أطلقتها السعودية بالمنطقة لدغتها بالنهاية، وقال: حان الوقت لتقوم السعودية بتوفير الرفاهية والاستقرار بدلا من انتاج المنظمات الارهابية والمستبدين.

واشار ظريف الى سجل السعودية في دعم الجماعات المتطرفة، وقال: لم نكن نحن من دعم صدام ولا من دعم طالبان ولا داعش أو النصرة ولم نكن نحن من موّل المتطرفين في العالم.

ولفت الى مصير المستبدين والجماعات الارهابية في الشرق الاوسط وقال: اني اتصور انه من الافضل للجارة السعودية وعلى وجه السرعة ان تدرك ان الافعى التي ربتها وكذلك جميع الافاعي التي رعتها على مدى اربعين عاما ولحد الآن سواء صدام أو طالبان أو داعش لدغوها في نهاية المطاف.

واوصى ظريف السعودية بالتوجه صوب توفير الرفاهية والتنمية بدلا من ايجاد المنظمات الارهابية، مؤكدا ان التحالف السعودي يواصل تدمير اليمن وقتل ابنائه. والآن بات هناك ادراك دولي مشترك في ان السعوديين لا يراعون المناطق السكنية في قصفهم اليمن طيلة الـ30 شهرا الماضية ولم يترددوا في قتل الاطفال والمسنين.

وشدد ظريف على ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب استأنف عداءه لايران وقال: للأسف ان الادارة الاميركية الراهنة لم تعتمد أية آلية دولية مقبولة في التعاطي مع ايران وان ايران تكتفي بردود الافعال.