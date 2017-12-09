أعلنت المنظمة الدولية للهجرة بدء عملية إجلاء جماعي لحوالي 4 آلاف مهاجر من ليبيا إلى النيجر بعد أن سجلوا أسماءهم في سفارة النيجر في ليبيا للعودة الطوعية إلى بلدهم.

وقال المتحدث باسم المنظمة جويل ميلمان في مؤتمر صحفي في جنيف، يوم الجمعة: إن عملية الإجلاء بدأت رسميا الأربعاء بوصول ثماني رحلات طيران مستأجرة تحمل 504 مهاجرا؛ بمن فيهم النساء والأطفال إلى مطار ديوري هاماني الدولي في نيامي.

وأضاف المتحدث أن المنظمة تقدم الدعم التقني واللوجستي لتسجيل المهاجرين العائدين واستقبالهم ونقلهم، في إطار آلية موارد المهاجرين وتمويل الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن المهاجرين الذين وصلوا إلى بلدهم تم استقبالهم من قبل أكثر من 50 من موظفي المنظمة، إضافة إلى كبار المسؤولين في النيجر، وتم مدهم بالغذاء والماء وإعداد ملف شخصي لكل منهم وتسجيل وتسهيل نقلهم إلى قراهم الأصلية.

ونوه ميلمان إلى أن المنظمة الدولية تتعاون مع حكومة النيجر من خلال استكشاف إمكانية إعادة دمج المهاجرين اجتماعا واقتصاديا خلال الأسابيع القادمة.

وأشار إلى أنه بعد نجاح أول رحلة لنقل المهاجرين العائدين إلى النيجر، تم الإعلان رسميا عن 7 رحلات يومية إضافية تحمل كل منها 500 مهاجر؛ ليصل إجمالي من سيتم إعادتهم إلى 3850 مهاجر مسجل حاليا في طرابلس، مضيفا أن موظفي المنظمة يقومون حاليا في مدينة أغادير بالمغرب، بمساعدة القافلة العاشرة للمهاجرين القادمين من الجزائر؛ حيث يجري الإستعداد لعمليات إجلاء جماعي محتملة للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل على الحدود الشمالية.