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رقم الخبر: 208686 تاريخ النشر: كانون الأول 08, 2017 الوقت: 17:53 الاقسام: عربيات  
نحو مليون ونصف المليون شخص في جنوب السودان مهددون بالجوع

نحو مليون ونصف المليون شخص في جنوب السودان مهددون بالجوع

ذكرت وكالة أنباء أسوشييتد برس الجمعة أن أكثر من 25/1 مليون شخص في جنوب السودان الغارق في النزاعات الداخلية، مهددون بالجوع الفعلي.

ونقلت الوكالة عن نائب سكرتير عام الأمم المتحدة للشؤون الانسانية مارك لوكوك قوله، إن هذه المؤشرات والأرقام هي ضعف ما كانت عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا له، هناك حوالي 7 ملايين شخص في جنوب السودان -أي ما يقارب ثلثي السكان- يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

وحذر المسؤول الأممي من أن نصف سكان هذه الدولة، سيضطرون للاعتماد على المعونة الغذائية الطارئة في أوائل عام 2018.

وتعاني دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 2011، من حرب أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة وهي تتسم بالطابع القبلي. ويتولى رئاسة هذه الدولة في الوقت الراهن سلفا كير ميارديت.

وخلفت هذه الحرب نحو 10 آلاف قتيل، وشردت مئات الآلاف من المدنيين، ولم يفلح اتفاق سلام أبرم في أغسطس/آب 2015، في إنهائها.

 

 
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مصدر الخبر: الخرطوم/وكالات
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