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رقم الخبر: 208685 تاريخ النشر: كانون الأول 08, 2017 الوقت: 17:47 الاقسام: عربيات  
قطر توقع صفقة شراء 12 مقاتلة و490 مدرعة من فرنسا

قطر توقع صفقة شراء 12 مقاتلة و490 مدرعة من فرنسا

وقعت دولة قطر، الخميس، صفقة مع فرنسا وصلت قيمتها لعدة مليارات دولار لشراء 12 مقاتلة فرنسية من طراز "رافال".

هذا ووقع الصفقة كل من الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، الذي وصل إلى الدوحة صباح الخميس، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وأبرمت قطر اتفاقا لشراء 50 طائرة إيرباص من طراز "إيه 321-نيو" مع خيار لشراء 30 طائرة إضافية، بالإضافة إلى خطاب نوايا لشراء 490 مركبة مدرعة من نكستر الفرنسية.

وشملت الصفقة الفرنسية القطرية تكليف الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية بمهمة بناء قطار أنفاق مدينة الدوحة وترامواي مدينة لوسيل.

 
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مصدر الخبر: الدوحة/وكالات
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