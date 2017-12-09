شدّد رئيس ​الحكومة​ اللبنانية ​سعد الحريري​ على أنّ "لبنان تخطى بفضل أصدقائه وبفضل إرادة شعبه الأزمة التي مر بها وبالفعل قامت جميع التشكيلات السياسية بإعادة التزامها احترام مبدأ النأي بالنفس وعدم التدخل في شؤون البلدان الاخرى"، مؤكداً أن "مصرف لبنان يمتثل للقواعد الدولية وهذا أمر مهم لأن استقرار قطاعنا المصرفي شرط لا بديل عنه لاستقرار لبنان واقتصاده".

وفي كلمة ألقاها خلال المؤتمر الوزاري للمجموعة الدولية لدعم لبنان الذي نظمته فرنسا في مبنى وزارة الخارجية في باريس، اعتبر الرئيس الحريري أن كل "القوى اللبنانية يجب أن تحترم مبدأ ​النأي بالنفس​ وعدم التدخل في شؤون ​الدول العربية​، وعلى الحكومة الآن أن تكرس نفسها للمحافظة على العلاقات مع الدول العربية والتزامها بالقرار 1701، كما على الحكومة أيضاً مواصلة الإصلاحات التي بدأتها واجراء الإنتخابات النيابية التي حددت في أيار المقبل ومواجهة التحديات التي تفرضها أزمة النازحين السوريين على أراضينا"، لافتاً الى أن "الأزمة السورية لن تنتهي إلا بحل سياسي ينتهي بإعادة جميع النازحين إلى بلادهم".

من جانبه أكد ماكرون في كلمة له أن "القرار اتخذ بدعم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وسيعقد لقاء مهم بداية العام المقبل بهدف تعزيز دعمنا للبنان وفرنسا تنوي المشاركة فيه بقوة".