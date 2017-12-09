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رقم الخبر: 208683 تاريخ النشر: كانون الأول 08, 2017 الوقت: 17:35 الاقسام: عربيات  
الرئيس التونسي يستدعي السفير الأميركي

الرئيس التونسي يستدعي السفير الأميركي

استدعى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، سفير الولايات المتحدة لدى بلاده، لإعلان موقفه الرافض للقرار الأمريكي اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني، حسبما قال مستشار في الرئاسة التونسية الجمعة.

وصرح نور الدين بن نتيشة، مستشار الرئيس التونسي، بأن تونس ترفض قرار الإدارة الأمريكية اعتبارها القدس عاصمة للاحتلال الصهيوني.

وأضاف المستشار لإذاعة "شمس اف ام"، ان "تونس إلى جانب القضية الفلسطينية بشكل دائم، وتدعم السلام في المنطقة بما يحفظ حق الشعب الفلسطيني في دولة ذات سيادة وعاصمتها القدس".

وأفاد "بن نتيشة"، بأن "السبسي"، ستكون له جلسة عمل يوم الإثنين المقبل مع الرئيس الفرنسي ماكرون، لبحث المسألة الليبية، ولكن أيضا لمناقشة القرار غير الشرعي للإدارة الأمريكية.

وكان الرئيس الفرنسي، أعرب في وقت سابق عن رفضه القرار الأمريكي.

 
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مصدر الخبر: تونس/وكالات
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