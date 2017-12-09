منشق عن "سوريا الديمقراطية": آلاف الدواعش غادروا الرقة في صفقة سرية مع واشنطن

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه تم القضاء على تنظيم داعش الإرهابي في سورية بشكل نهائي معتبرا أن البؤر المتبقية لا تشكل أي تهديد وسيتم القضاء عليها.وقال لافروف في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: إن “العمل يتواصل مع إيران وتركيا لضمان فعالية مناطق تخفيف التوتر في سورية ولا سيما إدلب ولا تعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص إدلب بالتحديد”.

وكانت الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية جددت في البيان الختامي لاجتماع أستانة 7 أواخر شهر تشرين الأول الماضي تمسكها بوحدة الأراضي السورية والاستمرار في مكافحة الإرهاب وتثبيت اتفاق وقف الأعمال القتالية في مناطق تخفيف التوتر مع التأكيد على الحل السياسي للأزمة في سورية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254.

من جانب آخر، قال قيادي منشق عن قوات سوريا الديمقراطية التي طردت تنظيم "داعش" من مدينة الرقة إن آلافا من مسلحي التنظيم الارهابي، غادروا بصفقة سرية وافقت عليها واشنطن.

وقال طلال سيلو القائد السابق في قوات سوريا الديمقراطية: "القوات تولت الإعداد لنقل جميع المسلحين الباقين من تنظيم داعش من مدينة الرقة وذلك رغم أنها قالت حينذاك إنها تقاتل المتطرفين الأجانب المستميتين في الدفاع عن المدينة".

ووصف مسؤولون أميركيون تصريحات سيلو بأنها "زائفة ومختلقة" غير أن مسؤولا أمنيا في تركيا التي فر إليها سيلو قبل ثلاثة أسابيع روى أحداثا مشابهة عن هزيمة داعش في معقله السوري الرقة.

وكان سيلو متحدثا باسم قوات سوريا الديمقراطية وأحد المسؤولين الذين قالوا لوسائل الإعلام في منتصف أكتوبر/تشرين الأول عندما تم التوصل للصفقة إن "أقل من 300 مسلحا غادروا الرقة مع عائلاتهم بينما واصل آخرون القتال".

إلا أنه قال في تصريح صحفي إن "عدد المسلحين الذين سُمح لهم بالمغادرة أعلى بكثير وإن ما رُوي عن معركة أخيرة كان محض خيال يهدف لإبعاد الصحفيين لحين إتمام عملية الإجلاء".

وأضاف أن "مسؤولا أميركيا في التحالف الدولي المناهض للتنظيم لم يذكر اسمه وافق على الصفقة في اجتماع مع أحد قادة قوات سوريا الديمقراطية".

وتضاربت الروايات في ذلك الوقت، فيما إذا كان مسلحون أجانب قد سُمح لهم بمغادرة الرقة أم لا.

وقال سيلو إنه "تم التوصل لاتفاق على أن يرحل الإرهابيون. حوالي 4000 شخص هم وأسرهم". مضيفا "أنهم كانوا جميعا من المسلحين باستثناء 500 فرد".

وأوضح أنهم اتجهوا شرقا إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش" حول دير الزور حيث حققت قوات الجيش السوري والقوات الحليفة مكاسب.

وعلى مدى ثلاثة أيام منعت قوات سوريا الديمقراطية الناس من الذهاب إلى الرقة قائلة إن القتال دائر للتعامل مع المسلحين الذين رفضوا تسليم أنفسهم.

وقال سيلو بهذا الشأن: "كانت كلها مسرحية".. "الإعلان كان غطاء لهؤلاء الذين رحلوا إلى دير الزور"، وأن الاتفاق أقرته الولايات المتحدة التي كانت تريد نهاية سريعة لمعركة الرقة حتى تتمكن قوات سوريا الديمقراطية من الانتقال إلى دير الزور.

من جهة اخرى قالت مصادر ميدانية إن عدداً من مسلحي "داعش" نجحوا بالتسلل إلى قرية الحويس شرق محافظة حماة وتمكنوا من المرور عبر حواجز الهيئة على أنهم مقاتلين ضمن صفوفها، مشيرين إلى قيام المتسللين بنصب كمين أوقع أكثر من 40 قتيلاً من الهيئة كانوا متوجهين إلى نقاط الاشتباك مع تنظيم "داعش" في ريف حماة الشرقي.

وأضافت المصادر أن الهيئة خسرت العشرات من مقاتليها خلال اليومين الماضيين إلى جانب قتلى الكمين ،وذلك بالتزامن مع تقدم لتنظيم "داعش" وسيطرته على عدد من القرى الخاصعة لسيطرة الهيئة، وكان آخرها قرى عنبز وأبو حية ورسم الأحمر وأبو خنادق ورسم الكراسي ورسم الحمام،حيث باتت تفصله نحو 4 كم لدخول حدود ادلب الإدارية.

وأفادت المصادر أن جميع قتلى الكمين يتبعون لقاطع حلب، كانت استقدمتهم الهيئة لمؤازرة مقاتليها على محاور الاشتباك مع تنظيم "داعش" الذي يسعى إلى إيجاد قاعدة جديدة له بعد طرده من ريف السلمية شرق حماة.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الفضائية الروسية نفذت خلال الأسبوع الماضي نحو 550 طلعة في سوريا ودمرت أكثر من 1300 موقع للجماعات الإرهابية هناك.

وأشارت الوزارة في تقريرها، طبقا لقناة "روسيا اليوم"، إلى أن 24 طائرة استطلاعية أجنبية نفذت خلال الأيام السبعة الأخيرة مهمات استطلاعية قرب الحدود الروسية، وأن المقاتلات الروسية نفذت 5 طلعات اعتراض ومنعت خرق الأجواء الروسية.