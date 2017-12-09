وأبلغ رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني عن خطط لتسليم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفاقية للتصديق عليها، ورأى أن أولئك المشاركين في التكتل الرافض لهذه الوثيقة، سيكون عليهم مغادرة الاتحاد الأوروبي. وشدد شولتز على أن اتحادا وطيدا فقط، هو الكفيل بالوقوف ضد حركة القوميين اليمينيين التي تتعزز في ألمانيا والنمسا وفنلندا وفرنسا وهولندا.