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|رقم الخبر: 208681
|تاريخ النشر: كانون الأول 08, 2017
|الوقت: 17:29
|الاقسام: دوليات
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حلم ألماني بتأسيس "الولايات المتحدة الأوروبية"
دعا زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني مارتن شولتز إلى تعميق التكامل الأوروبي وإقامة "ولايات متحدة أوروبية" بحلول عام 2025 .
وأبلغ رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني عن خطط لتسليم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفاقية للتصديق عليها، ورأى أن أولئك المشاركين في التكتل الرافض لهذه الوثيقة، سيكون عليهم مغادرة الاتحاد الأوروبي. وشدد شولتز على أن اتحادا وطيدا فقط، هو الكفيل بالوقوف ضد حركة القوميين اليمينيين التي تتعزز في ألمانيا والنمسا وفنلندا وفرنسا وهولندا.
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