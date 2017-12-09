شنت قوات العدو الصهيوني، فجر الجمعة، حملة اعتقالات واسعة في البلدة القديمة ومناطق واد الجوز، والصونة في مدينة القدس المحتلة، وبلدة العيسوية المجاورة، طالت 16 فلسطينيا على الأقل.

وبحسب وكالة "فلسطين اليوم" اعتقل العدو الصهيوني أيضا عشرة شبان من بلدة العيسوية وأنه قام بالاعتداء عليهم بالضرب.

إلى ذلك أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين، صباح الخميس، جراء إطلاق النار عليهم من قبل قوات العدو الصهيوني المتمركزة على الحدود شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وفي سياق منفصل اعتقلت قوات العدو الصهيوني ستة مقدسيين في مداهمات نفذتها في بلدتي جبل المكبر والعيساوية.

وأفاد رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب بأن قوات العدو اعتقلت ناشطا مقدسيا وأسيرا محررا، عقب اقتحام منزليهما بجبل المكبر.

وفي بلدة العيسوية شمال شرق القدس، داهمت القوات الصهيونية البلدة، واعتقلت أربعة فتية، ونقلتهما إلى أحد مراكز التحقيق بالمدينة.

وتواصل شرطة العدو الصهيوني بشكل يومي حملة مداهماتها واعتقالاتها بأحياء وبلدات القدس المختلفة، مستهدفة بذلك الشبان والفتية، بحجة إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة.

كما أفادت وكالة "معا" الفلسطينية، بإصابة 3 فلسطينيين بعملية دهس نفذها مستوطن إسرائيلي بشاحنة كبيرة، في عدد من شوارع مدينة بيت جالا في بيت لحم بالضفة الغربية.

وذکرت الوکالة أن الشاحنة التي تحمل لوحة ترخیص إسرائیلیة، صدمت عددا کبیرا من سیارات المواطنین في شوارع مدینة بیت جالا، قبل أن یلوذ سائقها بالفرار.

من جانب آخر قرر ما يسمى بوزير البناء في كيان العدو الصهيوني يوآف غالانت، الدفع بمخطط لبناء 14 ألف وحدة سكنية في القدس المحتلة، منها 7000 وحدة في مستوطنات شرق القدس.

وجاء هذا التطور، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس المحتلة عاصمة لكيان العدو الصهيوني.