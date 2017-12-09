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رقم الخبر: 208679 تاريخ النشر: كانون الأول 08, 2017 الوقت: 17:28 الاقسام: دوليات  
الحزب الحاكم في بولندا يعلن استقالة رئيسة الوزراء

الحزب الحاكم في بولندا يعلن استقالة رئيسة الوزراء

أعلنت السكرتيرة الصحفية للحزب الحاكم في بولندا "القانون والعدالة"، بياتا مازوريك، أن بياتا شيدلو، استقالت من منصبها كرئيسة وزراء بولندا، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

 وقالت مازوريك، للصحفيين: "بيتا شيدلو قدمت استقالتها، ونحن (اللجنة السياسية للحزب) قبلنا الاستقالة". وأضافت، أن اللجنة السياسية اختارت نائب رئيس الوزراء وزير المالية والتنمية ماتيوش مورافيتسكي، مرشحا لمنصب رئيس الوزراء، ولم يتم ذكر أسباب الاستقالة التي ستزعزع من أركان الحزب الحاكم في هذا البلد الأوروبي. 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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