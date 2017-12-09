أعلنت السكرتيرة الصحفية للحزب الحاكم في بولندا "القانون والعدالة"، بياتا مازوريك، أن بياتا شيدلو، استقالت من منصبها كرئيسة وزراء بولندا، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وقالت مازوريك، للصحفيين: "بيتا شيدلو قدمت استقالتها، ونحن (اللجنة السياسية للحزب) قبلنا الاستقالة". وأضافت، أن اللجنة السياسية اختارت نائب رئيس الوزراء وزير المالية والتنمية ماتيوش مورافيتسكي، مرشحا لمنصب رئيس الوزراء، ولم يتم ذكر أسباب الاستقالة التي ستزعزع من أركان الحزب الحاكم في هذا البلد الأوروبي.