بلجيكا تغلق سوقاً بسبب تهديدات إرهابية أعلنت الشرطة الفيدرالية البلجيكية بمنطقة لييج البلجيكية، يوم الجمعة، عن إلغاء سوق عيد الميلاد قبل أسبوع من الموعد المقرر له، وجاء هذا القرار بعدما توصلت الشرطة الاتحادية لوجود تهديدات بهجوم إرهابي.