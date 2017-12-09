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|رقم الخبر: 208678
|تاريخ النشر: كانون الأول 08, 2017
|الوقت: 17:28
|الاقسام: دوليات
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بلجيكا تغلق سوقاً بسبب تهديدات إرهابية
أعلنت الشرطة الفيدرالية البلجيكية بمنطقة لييج البلجيكية، يوم الجمعة، عن إلغاء سوق عيد الميلاد قبل أسبوع من الموعد المقرر له، وجاء هذا القرار بعدما توصلت الشرطة الاتحادية لوجود تهديدات بهجوم إرهابي.
وقال المنظمون للحدث، إن التجهيزات لافتتاح أسواق عيد الميلاد التي كانت ستعقد من 15 إلى 23 ديسمبر في موقف للسيارات بمركز التسوق "روا" لن يعرف النور هذه السنة، بسبب تهديدات إرهابية تلقتها الشرطة، وربما تكون البداية لتهديدات قادمة. وتوعّد تنظيم داعش الإرهابي القارة الأوروبية بهجمات إرهابية.
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