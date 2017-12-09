واصلت السلطات الأمريكية محاولاتها المكثفة لإخماد الحرائق التي تجتاح ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وأجبرت آلاف السكان من الهروب إلى مناطق آخرى بعدما دمرت النيران منازلهم، وذلك بعد فشل فرق الإطفاء في السيطرة على هذه الحرائق.

وفي وقت سابق، أغلقت السلطات مئات المدارس في منطقة لوس أنجلوس، الخميس، بعد أن أدت حرائق الغابات المستعرة إلى إلحاق دمار بجنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية مجبرة نحو 200 ألف شخص على الفرار ومدمرة مئات المنازل.

وأعلنت منطقة لوس أنجلوس التعليمية، وهي ثاني أكبر منطقة تضم طلابا في البلاد والذين يتجاوز عددهم 640 ألف طالب، أنها أغلقت ما لا يقل عن 265 من مدارسها التي يبلغ عددها نحو 1100 مدرسة.

وأُغلقت أيضا عشرات المدارس في مقاطعة فينتورا المجاورة حيث أدى أكبر حرائق المنطقة والذي يُطلق عليه اسم توماس إلى تفحم أكثر من 95 ألف فدان. وقالت المنطقة التعليمية التي تضم نحو 17 ألف طالب إنها تأمل بإعادة فتح المدارس يوم الاثنين.

في سياق آخر قالت وزارة الخارجية الروسية يوم الجمعة، إنها على استعداد لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة لمحاولة الإبقاء على معاهدة مهمة للأسلحة ساعدت في إنهاء الحرب الباردة مضيفة: إن موسكو ستمتثل لالتزاماتها إذا ما فعلت واشنطن.

وكانت الوزارة تشير إلى معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى التي أبرمت عام 1987 وحظرت كل الصواريخ النووية والتقليدية السوفيتية والأمريكية القصيرة والمتوسطة المدى التي تطلق من الأرض. ونشر بيان الوزارة في الذكرى الثلاثين لتوقيع المعاهدة. وقالت الوزارة إن موسكو على استعداد لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن المشاكل المتعلقة بالمعاهدة لكنها تعتبر لغة الإنذارات ومحاولات الضغط على روسيا من خلال فرض عقوبات أمرا غير مقبول.

*مدير التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يرد على هجوم ترامب

من جهة أخرى رد مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كريستوفر ري على انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه المؤسسة، وأعلن أنها لا تواجه أية مشاكل تتعلق بالسمعة.

وقال مدير FBI في كلمة له أمام لجنة القضاء في مجلس النواب بالكونغرس: "إنني على ثقة بأن لدينا سمعة جيدة".

وشدّد على أن "موظفي المكتب ومحلليه – من الشبان والفتيات أشخاص بالغون، ونحن ندرك أننا سنواجه انتقادات من جميع الجهات وتعودنا على ذلك".

ويأتي ذلك بمثابة رد على إعلان ترامب يوم الأحد الماضي، أن سمعة مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد إقالة مديره السابق جيمس كومي في مايو 2017، تدنت إلى أدنى مستوى لها.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "بعد عدة سنوات من قيادة كومي للمكتب (من 2013-2017) ومع الأخذ بالاعتبار التحقيق الخاطئ وغير النزيه لقضية كلينتون (وليس فقط ذلك) باتت سمعة هذه المؤسسة في حالة يرثى لها، وهي أسوأ من أي وقت مضى في تاريخها".

*استقالة ثالث مشرّع أمريكي بسبب مزاعم التحرش

من جانب آخر استقال عضو الكونغرس الأمريكي، ترينت فرانكس، مساء الخميس، بعد أن قالت لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب إنها تحقق معه في ادعاءات بالتحرش الجنسي، ليصبح ثالث مشرع أميركي يستقيل، خلال هذا الأسبوع، بسبب مزاعم التحرش. وقال فرانكس، المعروف باتجاهاته الاجتماعية المحافظة بشدة، إن التحقيق كان مدفوعا بـ "نقاشه من اثنتين من المرؤوسات حول تأجير الأرحام، بشكل جعلهما يشعران بعدم الارتياح".

وأضاف العضو الجمهوري، في بيان، أنه وزوجته يعانيان من العقم، وسبق لهما أن استأجرا رحما لإنجاب طفليهما التوأم. وأوضح أنهما بعدها سعيا من أجل إنجاب طفل آخر. وتابع فرانكس: "بسبب معرفتي وخبرتي بعملية تأجير الأرحام، أصبحت من الواضح غير حساس لكيفية تأثير مناقشة مثل هذا الموضوع الشخصي بشكل كبير على الآخرين".