أفاد مصدر محلي يمني بإستشهاد 15مدنياً إثر غارات جوية للتحالف السعودي الجمعة استهدفت منزلين سكنيين في منطقة شعبان بمديرية رازِح الحدودية غربي صعدة. كما استشهد 8 مدنيين يمنيين آخرين بغارة جوية للتحالف السعودي استهدفت منزلاً في منطقة بني معاذ في محافظة صعدة شمال اليمن.

ميدانياً، قتل وجرح العديد من قوات الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي والتحالف السعودي أثناء تصدي الجيش اليمني واللجان الشعبية لمحاولة تقدمهم باتجاه منفذ الطِوال الحدودي، بالتزامن مع قصف مدفعي للجيش واللجان استهدف تحصينات الجيش السعودي في منطقة الرمضة في جيزان السعودية.

وقال مصدر عسكري أن عشرات الجنود السعوديين ومرتزقتهم لقوا مصرعهم خلال انكسار زحف لهم على منفذ الطوال، تزامناً مع تغطية جوية لطيران العدوان بمختلف أنواعه.

وكان جنود سعوديين ومرتزقة لقوا مصرعهم وجرح آخرون كما تم تدمير ثلاث آليات عسكرية لهم، في وقت سابق الخميس، في عمليات عسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية في نجران وجيزان وعسير.

في المقابل استهدفت مقاتلات التحالف السعودي بــ 11غارة جوية مدينتي حرض وميدي الحدوديتين بمحافظة حَجّة غرب اليمن.

وفي محافظة تعز، قتل وجرح 17 عنصراً من قوات الرئيس المستقيل هادي، فيما دمرت 3 آليات عسكرية لهم في عملية هجومية نوعية للجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفت مواقعهم في جبل الكوفية في مديرية الوازِعِية جنوبي غرب محافظة تعز، كما دمّر الجيش واللجان 3 آليات عسكرية لقوات هادي إثر انفجار شبكة ألغام في منطقة الهاملي بمديرية مَوْزَع المجاورة جنوب البلاد.

إلى ذلك أعلنت قوات الرئيس المستقيل هادي والتحالف السعودي من جانبهم السيطرة الكاملة على مديرية الخوْخة جنوبي محافظة الحُديْدة.

في السياق، أفادت مصادر محلية بدخول قوات إماراتية وسودانية إلى جانب لواء يتبع قوات الرئيس المستقيل هادي إلى مدينة الخُوخة يضم أعداداً كبيرة من الآليات العسكرية، وعشرات المدرعات المصفحة بغطاء جوي مكثف للمقاتلات الحربية والأباتشي.

وأوضحت المصادر أن قوات هادي والتحالف السعودي سيطرت على الخُوخة التي تبعد عن مدينة الحُديْدة 114كيلو متراً عقب 48 ساعة من المواجهات مع الجيش واللجان الشعبية.

وفي محافظة الجوف شرقي اليمن، قتل قائد الكتيبة الرابعة في قوات الرئيس هادي العقيد علي جراد، بالإضافة إلى 8 عناصر آخرين خلال استعادة الجيش واللجان سيطرتهما على أحد المواقع المهمة في تلال الجروف بمنطقة حام في مديرية المُتون جنوبي غرب المحافظة الصحراوية الحدودية مع السعودية.

هذا ولقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وجرح آخرون، الخميس، في ثلاث هجمات وتفجير آلية واحراق جرافة لهم في لحج والجوف وتعز.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية شنوا هجوما خاطفا على مواقع المرتزقة في حصن المشرف بعزان في منطقة كهبوب.

وأضاف المصدر أن الجيش واللجان تمكنوا من إحراق جرافة وتدمير معدل 14.5 وآخر 12.7 وتكبيد الغزاة خسائر بشرية في هجوم على مواقعهم شرق كهبوب.

وفي محافظة الجوف أغار الجيش واللجان والشعبية على مواقع الغزاة في وقز بمديرية المصلوب وكبدوهم خسائر في الأرواح.

وقتل وجرح عدد من المرتزقة في انفجار عبوة ناسفة بآلية تابعة لهم في العقبة.

وشن الجيش واللجان هجوما مباغتا استهدف مواقع المرتزقة شمال اللواء 35 ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.